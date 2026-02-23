Um trabalhador de 35 anos morreu na manhã desta segunda-feira (23) após ser esmagado por uma árvore durante um serviço de corte de eucalipto na Estrada da Colônia do Piagui, na zona rural de Guaratinguetá.
De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a Central de Regulação de Urgências recebeu o chamado às 8h45, pelo telefone 192, e enviou uma Unidade de Suporte Avançado ao local.
Ao chegar à área rural, a equipe encontrou a vítima já sem sinais vitais. Segundo as informações repassadas pelo serviço de emergência, o homem realizava o corte de um eucalipto quando houve a queda da árvore, que o atingiu.
Área foi isolada para perícia
O policiamento foi acionado para apoiar na ocorrência e isolar a área até a chegada da perícia técnica. As circunstâncias do acidente serão apuradas.
A identidade da vítima não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem. O caso chama atenção para os riscos envolvidos em atividades de corte e manejo florestal, especialmente em áreas rurais.