Um trabalhador de 35 anos morreu na manhã desta segunda-feira (23) após ser esmagado por uma árvore durante um serviço de corte de eucalipto na Estrada da Colônia do Piagui, na zona rural de Guaratinguetá.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a Central de Regulação de Urgências recebeu o chamado às 8h45, pelo telefone 192, e enviou uma Unidade de Suporte Avançado ao local.