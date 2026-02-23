23 de fevereiro de 2026
BEM-ESTAR ANIMAL

SJC recebe mutirão de castração gratuita do Pro Pet SP

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
São José dos Campos receberá, no sábado (28) e domingo (1º), as ações do programa Pro Pet SP para castração gratuita de cães e gatos. A iniciativa da Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) já atendeu cidades como São Luiz do Paraitinga, Redenção da Serra e Natividade da Serra no Vale do Paraíba durante a primeira quinzena de fevereiro.

O local de atendimento será divulgado em breve.

Retomada 

A ação na cidade marca a retomada dos mutirões após a pausa do feriado de Carnaval. O programa utiliza unidades móveis equipadas para realizar procedimentos de castração gratuitamente, visando o controle populacional e o bem-estar animal.

Balanço e Metas

Em todo o estado, o investimento no programa chega a R$ 10,5 milhões para atingir a meta de realizar 52.850 castrações em 256 municípios.

Até 12 de fevereiro 9.147 procedimentos foram realizados.

Em São José dos Campos, as prefeituras atuam como parceiras na organização local e na disponibilização dos espaços para os ônibus do programa.

