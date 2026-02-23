São José dos Campos receberá, no sábado (28) e domingo (1º), as ações do programa Pro Pet SP para castração gratuita de cães e gatos. A iniciativa da Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) já atendeu cidades como São Luiz do Paraitinga, Redenção da Serra e Natividade da Serra no Vale do Paraíba durante a primeira quinzena de fevereiro.

O local de atendimento será divulgado em breve.

Retomada