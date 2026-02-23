23 de fevereiro de 2026
401 PORÇÕES

'Sift', ice, crack e maconha: menores flagrados com drogas em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/46º BPM-I
401 porções de drogas variadas foram apreendidas no Jardim Detroit, São José dos Campos
401 porções de drogas variadas foram apreendidas no Jardim Detroit, São José dos Campos

Dois adolescentes foram apreendidos no Jardim Detroit, em São José dos Campos, na prática de tráfico de drogas. A ação ocorreu na tarde de domingo (22), durante patrulhamento de policiais militares em motocicletas da 1ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

No local, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de drogas, a equipe visualizou dois jovens em atitude suspeita. Um deles empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura, correndo com uma mochila para uma área de mata.

O outro permaneceu no local e foi imediatamente abordado. Com ele, foi localizada, no bolso esquerdo, uma porção de maconha (“bucha”), a qual declarou ter acabado de adquirir; no bolso direito, havia a quantia de R$ 5 em espécie.

Após breve varredura nas imediações, o adolescente que havia se evadido retornou e também foi abordado, confessando estar envolvido no crime de tráfico de drogas. Ele afirmou ter dispensado a mochila, que foi posteriormente localizada pela equipe.

Dentro da mochila, foram localizadas 401 porções de drogas variadas, sendo:

  • R$ 380 em espécie;
  • 149 pinos de cocaína;
  • 65 porções menores de maconha;
  • 60 frascos de dry sift;
  • 37 frascos de "flor" de maconha;
  • 33 envelopes de ice;
  • 25 pedras de crack;
  • 19 frascos de lança-perfume;
  • 13 porções maiores de maconha;

Ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça.

