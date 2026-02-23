Dois adolescentes foram apreendidos no Jardim Detroit, em São José dos Campos, na prática de tráfico de drogas. A ação ocorreu na tarde de domingo (22), durante patrulhamento de policiais militares em motocicletas da 1ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
No local, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de drogas, a equipe visualizou dois jovens em atitude suspeita. Um deles empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura, correndo com uma mochila para uma área de mata.
O outro permaneceu no local e foi imediatamente abordado. Com ele, foi localizada, no bolso esquerdo, uma porção de maconha (“bucha”), a qual declarou ter acabado de adquirir; no bolso direito, havia a quantia de R$ 5 em espécie.
Após breve varredura nas imediações, o adolescente que havia se evadido retornou e também foi abordado, confessando estar envolvido no crime de tráfico de drogas. Ele afirmou ter dispensado a mochila, que foi posteriormente localizada pela equipe.
Dentro da mochila, foram localizadas 401 porções de drogas variadas, sendo:
- R$ 380 em espécie;
- 149 pinos de cocaína;
- 65 porções menores de maconha;
- 60 frascos de dry sift;
- 37 frascos de "flor" de maconha;
- 33 envelopes de ice;
- 25 pedras de crack;
- 19 frascos de lança-perfume;
- 13 porções maiores de maconha;
Ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça.