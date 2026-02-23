Dois adolescentes foram apreendidos no Jardim Detroit, em São José dos Campos, na prática de tráfico de drogas. A ação ocorreu na tarde de domingo (22), durante patrulhamento de policiais militares em motocicletas da 1ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

No local, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de drogas, a equipe visualizou dois jovens em atitude suspeita. Um deles empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura, correndo com uma mochila para uma área de mata.

