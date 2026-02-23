23 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SIMULACRO DE ARMA

Homem ameaça moradores de Taubaté com arma falsa

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/5º BPM-I
Simulacro de arma apreendido em ocorrência de ameaça
Simulacro de arma apreendido em ocorrência de ameaça

Um homem foi preso em Taubaté por ameaça e posse de um simulacro de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (22), no bairro Santa Tereza, durante patrulhamento de policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Ocorrência

Ao ser acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), a equipe deslocou-se para a Rua Vergínia Brandão Barbieri para atender a uma ocorrência de ameaça a pessoas na rua por um homem armado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, o suspeito foi abordado. Com ele, foi encontrado um simulacro de pistola.

Ele foi conduzido à delegacia de Taubaté e liberado após procedimentos legais.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários