Um homem foi preso em Taubaté por ameaça e posse de um simulacro de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (22), no bairro Santa Tereza, durante patrulhamento de policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Ocorrência

Ao ser acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), a equipe deslocou-se para a Rua Vergínia Brandão Barbieri para atender a uma ocorrência de ameaça a pessoas na rua por um homem armado.

