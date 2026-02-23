Uma quadrilha fortemente armada invadiu uma chácara no bairro Serrote, em Guararema, na tarde deste sábado (22). Segundo a Polícia Militar, cerca de oito criminosos participaram da ação e utilizaram armas longas durante o roubo. Após o crime, o grupo fugiu em direção aos municípios de Salesópolis e Santa Branca.
Equipes do GPR (Grupo de Pronta Resposta) do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam dois suspeitos e apreenderam uma pistola calibre .40.
De acordo com a PM, por volta das 15h45, policiais do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia abordaram um veículo Hyundai HB20 cinza, ocupado por dois homens, na cidade de Santa Branca.
Durante a vistoria, foi localizada uma pistola Taurus calibre .40, dois carregadores e 21 munições intactas. A dupla, segundo a corporação, havia acabado de participar do roubo à residência em Guararema.
Após a abordagem inicial, as informações foram repassadas às equipes do Comando de Policiamento de Área (CPA-M12), que conseguiram deter outros dois indivíduos supostamente envolvidos na ocorrência.
O caso foi encaminhado ao Plantão Policial de Guararema. A polícia investiga a participação dos demais integrantes da quadrilha e realiza buscas para localizar os outros suspeitos. A identidade das vítimas não foi divulgada.