Uma quadrilha fortemente armada invadiu uma chácara no bairro Serrote, em Guararema, na tarde deste sábado (22). Segundo a Polícia Militar, cerca de oito criminosos participaram da ação e utilizaram armas longas durante o roubo. Após o crime, o grupo fugiu em direção aos municípios de Salesópolis e Santa Branca.

Equipes do GPR (Grupo de Pronta Resposta) do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam dois suspeitos e apreenderam uma pistola calibre .40.