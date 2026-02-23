23 de fevereiro de 2026
IRREGULARIDADES

Homem é preso com 90 mil ampolas de remédios para emagrecer em SP

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ SSP-SP
90 mil ampolas foram apreendidas pela Polícia Civil em SP
90 mil ampolas foram apreendidas pela Polícia Civil em SP

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu 90 mil ampolas e frascos de medicamentos para emagrecimento em Santo André, na Grande São Paulo. A ação ocorreu na última quinta-feira (19) e resultou na prisão de um homem de 26 anos.

Policiais da Delegacia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente abordaram o suspeito na farmácia de manipulação onde as substâncias eram produzidas ilegalmente.

Durante a fiscalização, os agentes constataram que o local mantinha em estoque medicamentos manipulados irregularmente, inclusive com substâncias vencidas e sem a devida prescrição médica.

No total, foram localizadas:

  • 84 mil ampolas armazenadas em câmara fria;
  • 5,3 mil ampolas fora de refrigeração;
  • Insumos vencidos entre novembro de 2025 e fevereiro de 2026.

O material não possuía identificação de pacientes ou receituários, descumprindo as normas da Anvisa. O caso foi registrado como falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos medicinais. O homem permanece detido e à disposição da Justiça.

