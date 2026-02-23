A Polícia Civil de São Paulo apreendeu 90 mil ampolas e frascos de medicamentos para emagrecimento em Santo André, na Grande São Paulo. A ação ocorreu na última quinta-feira (19) e resultou na prisão de um homem de 26 anos.
Policiais da Delegacia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente abordaram o suspeito na farmácia de manipulação onde as substâncias eram produzidas ilegalmente.
Durante a fiscalização, os agentes constataram que o local mantinha em estoque medicamentos manipulados irregularmente, inclusive com substâncias vencidas e sem a devida prescrição médica.
No total, foram localizadas:
- 84 mil ampolas armazenadas em câmara fria;
- 5,3 mil ampolas fora de refrigeração;
- Insumos vencidos entre novembro de 2025 e fevereiro de 2026.
O material não possuía identificação de pacientes ou receituários, descumprindo as normas da Anvisa. O caso foi registrado como falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos medicinais. O homem permanece detido e à disposição da Justiça.