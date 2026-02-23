A Polícia Civil de São Paulo apreendeu 90 mil ampolas e frascos de medicamentos para emagrecimento em Santo André, na Grande São Paulo. A ação ocorreu na última quinta-feira (19) e resultou na prisão de um homem de 26 anos.

Policiais da Delegacia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente abordaram o suspeito na farmácia de manipulação onde as substâncias eram produzidas ilegalmente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp