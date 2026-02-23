O naufrágio em Ubatuba, registrado na noite de sábado (21), terminou com duas mortes confirmadas e outras três pessoas resgatadas com vida em alto-mar, segundo boletim da Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o registro policial, a embarcação em risco foi resgatada no mar territorial de Ubatuba e as vítimas foram levadas para atendimento na Santa Casa.