O naufrágio em Ubatuba, registrado na noite de sábado (21), terminou com duas mortes confirmadas e outras três pessoas resgatadas com vida em alto-mar, segundo boletim da Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o registro policial, a embarcação em risco foi resgatada no mar territorial de Ubatuba e as vítimas foram levadas para atendimento na Santa Casa.
As vítimas foram identificadas como o pescador Adélio Conceição Pinto, 62 anos, e Rafael Tadeu Martin, 63 anos. Outros três homens, de 56, 64 e 67 anos, foram resgatados com vida.
No boletim, o naufrágio em Ubatuba é associado à embarcação chamada “Guadalupe”, que estava em processo de afundamento quando equipes de apoio foram acionadas para o socorro. Duas embarcações civis participaram do resgate, identificadas como “Calamar” e “Quebra-Mar”, com os tripulantes relatando que receberam o alerta por aplicativo de mensagens e seguiram até o ponto indicado para retirar as vítimas do mar.
O documento aponta ainda que as vítimas que sobreviveram foram encaminhadas para atendimento médico em Ubatuba e permaneceram sob cuidados hospitalares. A investigação do naufrágio em Ubatuba segue sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Ubatuba, para apurar as circunstâncias que levaram ao acidente.
O caso foi registrado como morte acidental/morte suspeita (sem autoria) e deve avançar com coleta de relatos, checagem de condições de navegação e demais elementos técnicos que possam esclarecer a dinâmica do acidente.