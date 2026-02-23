O alto volume de chuvas do final de semana provocou deslizamentos na Rodovia dos Tamoios (SP-99) e na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), culminando na interdição de ambas as estradas.

A Tamoios foi interditada preventivamente, por volta de 20h45 no domingo (22), no trecho da Serra Antiga, o que garantiu a preservação da vida dos usuários que trafegam entre o Litoral Norte e o Vale do Paraíba.