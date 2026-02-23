O alto volume de chuvas do final de semana provocou deslizamentos na Rodovia dos Tamoios (SP-99) e na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), culminando na interdição de ambas as estradas.
A Tamoios foi interditada preventivamente, por volta de 20h45 no domingo (22), no trecho da Serra Antiga, o que garantiu a preservação da vida dos usuários que trafegam entre o Litoral Norte e o Vale do Paraíba.
O trecho de serra da Tamoios segue totalmente interditado do km 59,300 sul ao km 81,000 sul. A subida e a descida da serra estão sendo feitas pela SPI 065/099 (trecho do túnel), no sistema comboio.
Principal ligação entre Taubaté e Ubatuba, a rodovia Oswaldo Cruz permanece interditada na manhã desta segunda-feira (23). De acordo com a Defesa Civil do Estado, a equipe de engenharia realizará uma nova avaliação no local.
Na Tamoios, o protocolo de segurança da concessionária é rigoroso: sempre que há o registro de 100 milímetros de chuva acumulada em um período de 72 horas, a descida da serra é imediatamente interditada para evitar tragédias. Foi exatamente essa medida que evitou o pior.
Durante a noite de domingo (22) e a madrugada desta segunda-feira (23), com o trecho já preventivamente bloqueado, houve cinco pontos de deslizamento na Rodovia dos Tamoios, envolvendo queda de terra e pedras na Serra Antiga. Por enquanto, as equipes de engenharia e conservação avaliam os danos, e não há qualquer previsão de liberação do trecho.
Com a interdição total da Serra Antiga após o deslizamento, o trânsito continua fluindo de maneira adaptada através da Operação Comboio, no sistema Pare & Siga, pela Serra Nova, que normalmente opera apenas no sentido subida.
Até o momento, já foram realizados 10 comboios escoltados, permitindo o fluxo alternado de veículos entre o Litoral Norte e cidades como São José dos Campos e região. Contudo, devido à lentidão natural do sistema, a rodovia registra no momento um congestionamento de 3 km no sentido litoral e 4 km no sentido São José dos Campos. A paciência e atenção dos motoristas são fundamentais.