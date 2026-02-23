A banda joseense Autorockers, com mais de uma década de estrada, busca a oportunidade de se apresentar no festival Lollapalooza Brasil 2026.

Com histórico de apresentações para públicos acima de 5 mil pessoas, o grupo leva para a disputa o single "Aquilo Que Não É Meu". A faixa integra a programação de rádios locais há mais de um ano e é a aposta dos músicos para vencer o concurso "Temos Vagas", promovido pela 89 FM.

