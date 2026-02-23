A banda joseense Autorockers, com mais de uma década de estrada, busca a oportunidade de se apresentar no festival Lollapalooza Brasil 2026.
Com histórico de apresentações para públicos acima de 5 mil pessoas, o grupo leva para a disputa o single "Aquilo Que Não É Meu". A faixa integra a programação de rádios locais há mais de um ano e é a aposta dos músicos para vencer o concurso "Temos Vagas", promovido pela 89 FM.
Autorockers tem passagens por palcos de bares, casas de show e festivais em vários locais do Brasil e se destaca com forte presença digital.
Nas redes sociais, a banda soma mais de 10,3 mil seguidores e um alcance superior a 395 mil visualizações em seus conteúdos. A estrutura de apoio conta com um grupo de mensagens com mais de 100 integrantes para interação com o público.
As votações estão abertas até terça-feira (24) e o anúncio oficial da banda vencedora está previsto para o dia 9 de março de 2026.