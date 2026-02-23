23 de fevereiro de 2026
AOS DOMINGOS

Feira da Barganha e do Colonial são regularizadas em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Feira do Colonial, no Jardim Colonial, São José dos Campos
Feira do Colonial, no Jardim Colonial, São José dos Campos

As tradicionais feiras do Jardim Colonial e do Jardim Paulista (Barganha) passaram a ser regulares em São José dos Campos.

A medida foi formalizada por decreto publicado no Diário do Município, na última sexta-feira (20), estabelecendo normas de organização, licenciamento e fiscalização para as atividades realizadas aos domingos.

Funcionamento

O regulamento define o funcionamento aos domingos, das 4h às 14h nas avenidas José Ribeiro Bastos e Ângelo Belmiro Pintus, no Jardim Colonial e na rua Itororó com a rua Antônio Porfírio da Silva, no Jardim Paulista.

Regras

A exploração dos espaços depende de permissão de uso de caráter provisório, documento emitido pela administração municipal, com validade de um ano, obtido mediante requerimento junto à Divisão de Gestão e Monitoramento de Abastecimento.

Há pagamento de taxa específica e obrigação de assiduidade na feira. Além disso, comerciantes são responsáveis pela manutenção da limpeza do local, uso de equipamentos conservados e comercialização exclusiva de produtos licenciados e, no caso de produtos alimentícios, pelo uso de embalagens adequadas.

O decreto estabelece prioridade para expositores que comprovarem atuação contínua nas feiras há pelo menos dois anos.

As vagas restantes serão preenchidas por chamamento público via credenciamento.

Cultura

A legislação também prevê espaços para apresentações culturais e artísticas, desde que autorizadas previamente pela administração e que não interfiram na operação comercial e no funcionamento regular da feira.

 Com o ordenamento, o objetivo é garantir segurança e melhores condições de circulação para feirantes e consumidores.

