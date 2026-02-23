As tradicionais feiras do Jardim Colonial e do Jardim Paulista (Barganha) passaram a ser regulares em São José dos Campos.

A medida foi formalizada por decreto publicado no Diário do Município, na última sexta-feira (20), estabelecendo normas de organização, licenciamento e fiscalização para as atividades realizadas aos domingos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Funcionamento