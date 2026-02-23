23 de fevereiro de 2026
EXAMES LABORATORIAIS

SJC tem novos postos de coleta funcionando a partir da 6h

Por Da redação | São José dos Campos
Divulgação/PMSJC -Cláudio Vieira
Posto de coleta na região leste
Posto de coleta na região leste

São José dos Campos tem novos locais de coleta de exames laboratoriais na rede municipal a partir desta segunda-feira (23). A rede passa a contar com sete unidades de serviço.

O atendimento ao público será realizado de segunda a sexta-feira, das 6h às 16h, para facilitar acesso de pacientes que precisam realizar procedimentos em jejum ou que possuem compromissos profissionais no início do dia.

Rede

Uma parceria entre a administração municipal e a Afip Medicina Diagnóstica resultou na entrega de cinco prédios novos e dois revitalizados.

Os postos estão distribuídos em pontos estratégicos para atender diferentes regiões da cidade:

  • Norte: Avenida Rui Barbosa, 1076 – Vila Rossi
  • Centro: Avenida Dr. Adhemar de Barros, 1188 – Jardim São Dimas
  • Sul I: Avenida Cidade Jardim, 5019 – Bosque dos Eucaliptos
  • Sul II: Rua Andaraí, 991 – Jardim Satélite
  • Leste I: Rua Saigiro Nakamura, 723 – Vila Industrial
  • Leste II: Avenida Rosas, 710 – Jardim Motorama
  • Sudeste: Avenida João Rodolfo Castelli, 348 – Putim

 As unidades oferecem desjejum aos usuários e têm capacidade combinada para realizar mais de 11 mil atendimentos mensais, contando com um corpo técnico de 40 profissionais.

Orientações ao Usuário

O fluxo de atendimento permanece vinculado à rede pública municipal. Para a realização dos exames, é necessária a apresentação de solicitação emitida pelo município.

Os procedimentos podem ser realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Resolve, mediante marcação prévia, ou nos novos postos de coleta.

Nestes últimos, o agendamento é obrigatório apenas para exames complexos e deve ser feito pelo telefone (12) 3199-0139.

