São José dos Campos tem novos locais de coleta de exames laboratoriais na rede municipal a partir desta segunda-feira (23). A rede passa a contar com sete unidades de serviço.
O atendimento ao público será realizado de segunda a sexta-feira, das 6h às 16h, para facilitar acesso de pacientes que precisam realizar procedimentos em jejum ou que possuem compromissos profissionais no início do dia.
Rede
Uma parceria entre a administração municipal e a Afip Medicina Diagnóstica resultou na entrega de cinco prédios novos e dois revitalizados.
Os postos estão distribuídos em pontos estratégicos para atender diferentes regiões da cidade:
- Norte: Avenida Rui Barbosa, 1076 – Vila Rossi
- Centro: Avenida Dr. Adhemar de Barros, 1188 – Jardim São Dimas
- Sul I: Avenida Cidade Jardim, 5019 – Bosque dos Eucaliptos
- Sul II: Rua Andaraí, 991 – Jardim Satélite
- Leste I: Rua Saigiro Nakamura, 723 – Vila Industrial
- Leste II: Avenida Rosas, 710 – Jardim Motorama
- Sudeste: Avenida João Rodolfo Castelli, 348 – Putim
As unidades oferecem desjejum aos usuários e têm capacidade combinada para realizar mais de 11 mil atendimentos mensais, contando com um corpo técnico de 40 profissionais.
Orientações ao Usuário
O fluxo de atendimento permanece vinculado à rede pública municipal. Para a realização dos exames, é necessária a apresentação de solicitação emitida pelo município.
Os procedimentos podem ser realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Resolve, mediante marcação prévia, ou nos novos postos de coleta.
Nestes últimos, o agendamento é obrigatório apenas para exames complexos e deve ser feito pelo telefone (12) 3199-0139.