São José dos Campos tem novos locais de coleta de exames laboratoriais na rede municipal a partir desta segunda-feira (23). A rede passa a contar com sete unidades de serviço.

O atendimento ao público será realizado de segunda a sexta-feira, das 6h às 16h, para facilitar acesso de pacientes que precisam realizar procedimentos em jejum ou que possuem compromissos profissionais no início do dia.

Rede

Uma parceria entre a administração municipal e a Afip Medicina Diagnóstica resultou na entrega de cinco prédios novos e dois revitalizados.