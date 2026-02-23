O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) anunciou 611 vagas de trabalho disponíveis para início imediato. As oportunidades são destinadas a candidatos com diferentes formações e experiências e também PCDs (Pessoas com Deficiência).
Vagas
As áreas com maior destaque em número de oportunidades são as de atendimento e vendas. Há 130 vagas para operador de telemarketing, sendo 20 destinadas a PCDs.
Já para a função de corretor de imóveis, há 125 postos. A relação completa dos cargos está disponível para consulta no site da Prefeitura de São José dos Campos.
Como se candidatar
Os interessados devem comparecer à unidade do PAT,na Praça Afonso Pena, nº 175, Centro. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Para a inscrição, o candidato deve apresentar a Carteira de Trabalho e documento de identidade com foto. A administração orienta a levar o currículo impresso e conferir os requisitos de cada vaga no portal da prefeitura antes do deslocamento ao posto.