O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) anunciou 611 vagas de trabalho disponíveis para início imediato. As oportunidades são destinadas a candidatos com diferentes formações e experiências e também PCDs (Pessoas com Deficiência).

Vagas

As áreas com maior destaque em número de oportunidades são as de atendimento e vendas. Há 130 vagas para operador de telemarketing, sendo 20 destinadas a PCDs.