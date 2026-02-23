Um homem armado foi preso no bairro Jardim Del Rey, zona sul de São José dos Campos, durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar no domingo (22).

Ele portava uma pistola Taurus, calibre .635, oxidada, com numeração suprimida, que foi apreendida na ocorrência.

A equipe da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) notou que o suspeito mudou de rota ao perceber a viatura e o avistou levando a arma nas mãos. Além da pistola, foram localizadas nove munições no bolso da blusa que ele usava.