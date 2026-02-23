23 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
PORTE ILEGAL DE ARMA

PM prende homem armado na zona sul de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Arma apreendida
Um homem armado foi preso no bairro Jardim Del Rey, zona sul de São José dos Campos, durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar no domingo (22).

Ele portava uma pistola Taurus, calibre .635, oxidada, com numeração suprimida, que foi apreendida na ocorrência.

A equipe da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) notou que o suspeito mudou de rota ao perceber a viatura e o avistou levando a arma nas mãos. Além da pistola, foram localizadas nove munições no bolso da blusa que ele usava.

Ele foi abordado, desarmado e preso, sendo conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permanece à disposição da Justiça para responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (conforme o inciso I do § 1º do art. 16 do Estatuto do Desarmamento).

