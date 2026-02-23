O volume excepcional de chuvas que atingiu o Litoral Norte nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2026 deixou Ubatuba debaixo d’água, forçando a Prefeitura a decretar situação de emergência oficial, neste domingo (22).

As aulas nas escolas municipais nesta segunda-feira (23) foram suspensas na cidade por causa da emergência climática. As atividades esportivas também foram suspensas.