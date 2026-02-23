O volume excepcional de chuvas que atingiu o Litoral Norte nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2026 deixou Ubatuba debaixo d’água, forçando a Prefeitura a decretar situação de emergência oficial, neste domingo (22).
As aulas nas escolas municipais nesta segunda-feira (23) foram suspensas na cidade por causa da emergência climática. As atividades esportivas também foram suspensas.
De acordo com os dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), choveu um volume extremo de 236 milímetros no município. No Sertão da Quina, choveu 251 milímetros, no período. Esse alto índice pluviométrico resultou em inundações severas, com o nível da água subindo quase 2 metros em bairros como o Sertão da Quina, consolidando o triste cenário de Ubatuba debaixo d’água.
A região Sul da cidade foi a mais castigada pela tempestade. O Decreto Nº 9023, assinado pela prefeita Flavia Pascoal, expõe a gravidade do evento climático, confirmando dois óbitos e uma ocorrência marítima envolvendo naufrágio. Aproximadamente 430 residências foram afetadas, deixando dezenas de famílias desalojadas e desabrigadas, que agora precisam de suporte após as chuvas.
Além das perdas sociais irreparáveis, a infraestrutura local sofreu danos expressivos. Houve deslizamentos de terra, solapamentos de margens pluviais e a obstrução de rodovias vitais, incluindo a Rodovia dos Tamoios e a Rodovia Oswaldo Cruz, dificultando o resgate e o deslocamento na região.
A calamidade exige assistência rápida para cerca de 400 famílias. O Fundo Social de Solidariedade de Ubatuba está centralizando o recebimento de doações. A população e empresários podem ajudar doando itens de necessidade básica urgente, como: água potável, produtos de limpeza e higiene pessoal, roupas e calçados, colchões e alimentos não perecíveis.
As doações devem ser entregues no Fundo Social de Solidariedade, localizado na Avenida Governador Abreu Sodré, no Perequê-Açu.
A Região Sul e bairros como o Sertão da Quina foram duramente impactados. As chuvas também causaram deslizamentos e interdições na Rodovia Oswaldo Cruz e Rodovia dos Tamoios.