O forte alagamento em Caraguatatuba que atinge o Litoral Norte desde o início da madrugada desta segunda-feira (23) provocou momentos de extrema tensão na cidade. O Rio do Ouro transbordou na rua Antonio Martinez, na Vila Nossa Senhora, no trecho localizado sob o viaduto, invadindo casas e ruas em poucos minutos.

Sem a presença imediata da Defesa Civil no local, os moradores precisaram agir por conta própria para tentar reduzir o avanço da água. Em uma atitude extrema, diante do alagamento em Caraguatatuba, populares utilizaram ferramentas improvisadas para quebrar partes do muro construído sob o viaduto.