O forte alagamento em Caraguatatuba que atinge o Litoral Norte desde o início da madrugada desta segunda-feira (23) provocou momentos de extrema tensão na cidade. O Rio do Ouro transbordou na rua Antonio Martinez, na Vila Nossa Senhora, no trecho localizado sob o viaduto, invadindo casas e ruas em poucos minutos.
Sem a presença imediata da Defesa Civil no local, os moradores precisaram agir por conta própria para tentar reduzir o avanço da água. Em uma atitude extrema, diante do alagamento em Caraguatatuba, populares utilizaram ferramentas improvisadas para quebrar partes do muro construído sob o viaduto.
O objetivo da ação foi abrir passagem e facilitar o escoamento, visto que o nível da água subia muito rápido, aumentando o desespero de quem vive no local. Segundo os relatos da comunidade, a estrutura construída pela concessionária agravou a situação, pois segura a vazão da água e faz com que as residências fiquem inundadas sempre que chove forte.
“A concessionária precisa providenciar uma obra ou retirar o muro. A gente vive em alerta, desesperado toda vez que começa a chover”, desabafou um morador afetado pelo impacto do alagamento em Caraguatatuba enquanto tentava salvar seus móveis.
O volume de chuva persistente durante toda a madrugada elevou rapidamente o nível dos rios em outras áreas do município. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender ocorrências pela cidade.
No bairro Caputera (também conhecido popularmente como “Capotei”), novas imagens mostram ruas completamente debaixo d’água, com pontos de inundação que deixam a situação em alerta máximo.
A precipitação mantém o solo encharcado e aumenta significativamente o risco de novos incidentes, deixando as famílias em estado permanente de atenção. A Defesa Civil e as autoridades competentes reforçam que a orientação principal para a população é: evitar transitar por áreas afetadas e alagadas e não enfrentar a correnteza ou tentar atravessar trechos submersos a pé ou de carro. Em caso de emergência, acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199.