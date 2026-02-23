Uma cratera se abriu em uma via pública do bairro Vila São Geraldo, na zona norte de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na noite deste domingo (22), por volta das 20h, em um trecho próximo ao empreendimento Mirassol 2, causando preocupação aos moradores da região.

A área foi cercada e sinalizada para garantir a segurança de pedestres e motoristas que trafegam pelo local. A expectativa é que as obras de contenção e o fechamento do buraco sejam iniciados logo na manhã desta segunda-feira (23).