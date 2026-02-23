O Litoral Norte registrou fortes precipitações durante o último fim de semana (21 e 22) e a madrugada desta segunda-feira (23).

Em Caraguatatuba, a intensidade da chuva provocou o acúmulo de água em diversas vias, com situação crítica registrada no bairro Rio do Ouro e Caputera, no trecho da travessa São Francisco.

