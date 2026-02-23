23 de fevereiro de 2026
LITORAL NORTE

Forte correnteza de rio assusta moradores em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Rio Santo Antônio, bairro Rio do Ouro, Caraguatatuba
Rio Santo Antônio, bairro Rio do Ouro, Caraguatatuba

O Litoral Norte registrou fortes precipitações durante o último fim de semana (21 e 22) e a madrugada desta segunda-feira (23).

Em Caraguatatuba, a intensidade da chuva provocou o acúmulo de água em diversas vias, com situação crítica registrada no bairro Rio do Ouro e Caputera, no trecho da travessa São Francisco.

Imagens registradas durante a madrugada pelo ex-vereador Gil Oliveira mostram a força da enxurrada no curso do Rio Santo Antônio, deixando moradores receosos quanto a alagamentos e prejuízos materiais devido ao volume hídrico

A Defesa Civil mantém o monitoramento da região e orienta que a população adote medidas de segurança, como evitar áreas de risco e não enfrentar enxurradas, além de manter a atenção a sinais de deslizamento, incluindo rachaduras em muros ou estalos em estruturas.

