Após fortes chuvas sobre o Litoral Norte de São Paulo no domingo (22), a Prefeitura de Ubatuba alerta para a interdição das principais vias de acesso à cidade. A Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) está totalmente interditada no km 81 devido à queda de barreiras e pedras.

Já a Rodovia dos Tamoios (SP-099) tem a Serra Antiga interditada de forma preventiva.