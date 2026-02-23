23 de fevereiro de 2026
Prefeitura de Ubatuba alerta para interdições viárias

Por Da redação | Ubatuba
Reprodução/X
SP-125 km 81 com queda de barreiras e pedras
SP-125 km 81 com queda de barreiras e pedras

Após fortes chuvas sobre o Litoral Norte de São Paulo no domingo (22), a Prefeitura de Ubatuba alerta para a interdição das principais vias de acesso à cidade. A Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) está totalmente interditada no km 81 devido à queda de barreiras e pedras.

Já a Rodovia dos Tamoios (SP-099) tem a Serra Antiga interditada de forma preventiva.

Moradores e turistas devem evitar se deslocar desnecessariamente. As equipes da Defesa Civil e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) atuam nos locais para normalizar a situação o quanto antes, porém ainda não há previsão de liberação das vias.

