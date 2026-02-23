Um homem foi preso em Jacareí por receptação e adulteração de sinal identificador de um veículo com registro de furto realizado na cidade de Santa Isabel (SP).

A prisão ocorreu no sábado (21), quando policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um veículo Chevrolet Celta na Rodovia Dom Pedro I, após o COI (Centro de Operações Integradas) informar que se tratava de um automóvel clonado.

