Um homem foi preso em Jacareí por receptação e adulteração de sinal identificador de um veículo com registro de furto realizado na cidade de Santa Isabel (SP).
A prisão ocorreu no sábado (21), quando policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um veículo Chevrolet Celta na Rodovia Dom Pedro I, após o COI (Centro de Operações Integradas) informar que se tratava de um automóvel clonado.
A vistoria veicular indicou que o número do chassi não correspondia à placa ostentada. Em consulta ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), verificou-se que o chassi do veículo abordado correspondia a um automóvel furtado em 04 de novembro de 2025, na cidade de Santa Isabel/SP.
O condutor foi preso e responderá pelos crimes de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal.