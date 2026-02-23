A Defesa Civil do Estado de São Paulo decidiu mobilizar o Gabinete de Crise, em modalidade presencial, nesta segunda-feira (23), das 8h às 20h, para monitorar e coordenar as ações de resposta às chuvas intensas que seguem atingindo o Litoral Paulista, especialmente as cidades do Litoral Norte. O alerta para chuvas fortes foi prorrogado e permanece válido ao longo do dia.
Nas últimas 48 horas, os acumulados de chuva atingiram volumes elevados em diferentes pontos da região, com destaque para Peruíbe (271 mm) e Ubatuba (235 mm), o que aumenta significativamente o risco de deslizamentos de terra, quedas de barreiras e alagamentos.
As equipes da Defesa Civil estadual e municipais permanecem em campo, especialmente em áreas de risco, realizando vistorias, monitoramento preventivo e orientações à população.
Situação das rodovias.
Devido ao alto volume de chuvas e ao risco de deslizamentos, importantes rodovias do Litoral Paulista seguem com restrições de tráfego. Na Rodovia dos Tamoios (SP-99), o trecho da serra antiga está com interdição parcial, em Caraguatatuba, devido ao índice pluviométrico superior a 100 mm. O tráfego ocorre pela serra nova (túneis), em sistema de comboio, que ainda não foi iniciado e depende da melhoria na vazão do fluxo de veículos. Não há previsão de liberação no momento.
Já a rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) segue totalmente interditada na altura do km 81, em Ubatuba, em razão de deslocamento de massa (deslizamento de terra). As rotas alternativas são a SP-99 (Rodovia dos Tamoios) e a SP-171 (Guaratinguetá x Paraty), também sem previsão de liberação.
Diante da persistência das chuvas, a Defesa Civil do Estado renovou o alerta para o município de Ubatuba e, às 19h51, emitiu um Alerta Cell Broadcast SEVERO, orientando a população sobre o risco de deslizamentos em áreas vulneráveis e a necessidade de permanecer em local seguro.
Natividade da Serra.
Em Natividade da Serra, a Defesa Civil do Estado segue acompanhando a ocorrência registrada no domingo (22), quando um deslizamento atingiu uma residência e deixou um morador desaparecido. As buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil foram suspensas durante a noite, por questões de segurança, e devem ser retomadas na manhã desta segunda-feira (23).
No domingo, técnicos da Defesa Civil estadual realizaram vistoria técnica na região, com apoio de equipes especializadas, para avaliação das condições do solo e do risco de novos deslizamentos.
Ubatuba.
Em Ubatuba, de acordo com informações da Defesa Civil municipal, o bairro Camburi, na Zona Norte do município, foi o local mais afetado até o momento. Não há registro de pessoas feridas.
As equipes da Defesa Civil de Ubatuba permanecem em campo, realizando o monitoramento das áreas suscetíveis a deslizamentos e alagamentos, além de prestar suporte logístico e humanitário aos moradores afetados.
Como parte das ações de resposta às chuvas intensas, a Defesa Civil e o Fundo Social do Estado iniciaram o envio de ajuda humanitária aos municípios mais impactados.
Para Ubatuba, o envio contempla 100 cestas básicas, 100 kits de limpeza, 100 kits de limpeza avulsos, 100 kits de higiene e 200 kits dormitório, reforçando o atendimento emergencial às áreas atingidas.
O Fundo Social encaminha ainda 50 cestas básicas, 100 fardos de água mineral, 120 unidades de desodorante, 100 cobertores, além de caixas com roupas masculinas, femininas e infantis, sapatos, brinquedos e ração para cães e gatos.
A Defesa Civil do Estado reforça a orientação para que a população evite áreas de risco, não transite por trechos interditados e acompanhe os alertas oficiais emitidos pelos canais institucionais.