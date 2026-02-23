A Defesa Civil do Estado de São Paulo decidiu mobilizar o Gabinete de Crise, em modalidade presencial, nesta segunda-feira (23), das 8h às 20h, para monitorar e coordenar as ações de resposta às chuvas intensas que seguem atingindo o Litoral Paulista, especialmente as cidades do Litoral Norte. O alerta para chuvas fortes foi prorrogado e permanece válido ao longo do dia.

Nas últimas 48 horas, os acumulados de chuva atingiram volumes elevados em diferentes pontos da região, com destaque para Peruíbe (271 mm) e Ubatuba (235 mm), o que aumenta significativamente o risco de deslizamentos de terra, quedas de barreiras e alagamentos.