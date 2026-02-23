Um homem, foragido da Justiça, foi preso no bairro Vila Aparecida, em Taubaté. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (22), quando policiais militares, acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), abordaram um veículo ocupado por quatro homens na rua Professor Bernardino Querido, nº 281, em atitude suspeita.

Em abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes, mas durante consulta aos sistemas policiais, constatou-se que um dos abordados possuía um mandado de prisão em seu desfavor.

