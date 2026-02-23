As buscas pelo homem que estaria soterrado em Natividade da Serra devem ser retomadas na manhã desta segunda-feira (23). Elas foram suspensas no final da tarde de domingo (22) por conta das fortes chuvas que atingiram o município e aumentaram o risco de novos deslizamentos na área do resgate.

No entanto, a retomada das buscas depende da melhora do tempo e de avaliação técnica de segurança no local. O trabalho conta com apoio de uma retroescavadeira.