As buscas pelo homem que estaria soterrado em Natividade da Serra devem ser retomadas na manhã desta segunda-feira (23). Elas foram suspensas no final da tarde de domingo (22) por conta das fortes chuvas que atingiram o município e aumentaram o risco de novos deslizamentos na área do resgate.
No entanto, a retomada das buscas depende da melhora do tempo e de avaliação técnica de segurança no local. O trabalho conta com apoio de uma retroescavadeira.
Segundo apuração da TV Vanguarda, o morador chegou a enviar áudios a familiares informando que o imóvel estava se enchendo de água e que havia sinais de deslizamento no terreno. Ele foi identificado como Sérgio Luiz Cordeiro.
As buscas estão sendo feitas no local dos escombros, pois as equipes suspeitam que ele estava na casa no momento do desmoronamento.
Buscas no domingo.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuaram durante todo o dia nas buscas, mas a operação precisou ser interrompida para preservar a integridade de todos. “Para preservar a segurança dos envolvidos no resgate, tivemos que parar”, informou a Defesa Civil.
O caso começou após um deslizamento atingir uma residência na altura do km 64 da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), entre São Luiz do Paraitinga e Natividade da Serra.
De acordo com informações preliminares, parte de um barranco cedeu e desabou sobre o imóvel, e a vítima (um homem de aproximadamente 50 anos) não foi localizada até o momento.
O trecho permanece com isolamento e controle de acesso devido ao solo encharcado e à possibilidade de novos escorregamentos.