Quatro homens foram presos por roubar uma residência no bairro Serrote, em Guararema. A ocorrência foi registrada por volta das 15h45 de domingo (22), quando policiais do GPR (Grupo de Pronta Resposta) do 3º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram um veículo HB20 cinza, ocupado pelo condutor e um passageiro, suspeitos da autoria do roubo.

Em abordagem, foi localizada no interior do carro uma pistola Taurus calibre .40. Além da arma, dois carregadores e 21 munições.