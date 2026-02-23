23 de fevereiro de 2026
AÇÃO DO BAEP

Roubo a residência resulta em 4 prisões e apreensão de arma

Por Da redação | Guararema
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/3º Baep
Pistola e veículo apreendidos na ocorrência
Pistola e veículo apreendidos na ocorrência

Quatro homens foram presos por roubar uma residência no bairro Serrote, em Guararema. A ocorrência foi registrada por volta das 15h45 de domingo (22), quando policiais do GPR (Grupo de Pronta Resposta) do 3º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram um veículo HB20 cinza, ocupado pelo condutor e um passageiro, suspeitos da autoria do roubo.

Em abordagem, foi localizada no interior do carro uma pistola Taurus calibre .40. Além da arma, dois carregadores e 21 munições.

Compartilhando informações, outros dois participantes do roubo foram presos em outro ponto da cidade. Todos foram conduzidos ao plantão policial de Guararema, onde permanecem presos.

