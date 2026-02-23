As principais rodovias que dão acesso ao Litoral Norte de São Paulo seguem interditadas e sem previsão de liberação. A interdição dupla no acesso à região continua nesta manhã de segunda-feira (23) após as fortes chuvas que atingiram a região no final de semana.
A serra antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-99) foi bloqueada por segurança às 20h45 de domingo (22). A rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) está totalmente interditada no km 81, no trecho de serra em Ubatuba, por queda de barreiras e pedras.
Na prática, a interdição dupla no acesso ao Litoral Norte afeta os dois caminhos mais usados por quem sai do Vale do Paraíba rumo ao mar: a descida “clássica” pela serra antiga (Tamoios) e o acesso pela serra entre Taubaté e Ubatuba (Oswaldo Cruz). A orientação das equipes é evitar deslocamentos desnecessários até nova atualização oficial.
Segundo a Concessionária Tamoios, a interdição dupla no acesso ao Litoral Norte começou com o bloqueio preventivo da serra antiga por volta das 20h45, após o acumulado de chuva ultrapassar limites de segurança e elevar o risco de queda de barreiras no trecho.
Com a serra antiga fechada, o tráfego na ligação São José dos Campos e Caraguatatuba passa a fluir pela serra nova, em Operação Comboio com Pare & Siga, alternando os sentidos.
Na interdição dupla no acesso ao Litoral Norte, a regra divulgada para os comboios é: sentido São José dos Campos: todos os veículos sobem juntos; sentido litoral: comboios separados por categoria (primeiro passeio, depois carga e, por último, produtos perigosos). Observação: o formato dos comboios pode variar conforme as condições operacionais.
As equipes de sinalização ficam posicionadas no km 59 (trecho de planalto), sentido litoral, e no trecho urbano de Caraguatatuba, próximo ao acesso para a serra nova, no sentido São José dos Campos.
A interdição dupla no acesso ao Litoral Norte também envolve a rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), que está totalmente interditada no km 81, no trecho de serra, em Ubatuba, por queda de barreiras e pedras. Até a última atualização operacional, não há previsão de liberação, e equipes do DER atuam no local com limpeza, avaliação técnica e medidas de segurança.
A interdição é total (sem “pare e siga”) porque o ponto bloqueado impede a passagem com segurança e ainda há risco de novos deslizamentos devido ao solo encharcado e à instabilidade do talude.
Para orientar quem já está em deslocamento durante a interdição dupla no acesso ao Litoral Norte, os pontos divulgados como referência na SP-125 são:
km 42 – São Luiz do Paraitinga
km 46 – São Luiz do Paraitinga
km 79 – Alto da Serra – Núcleo Santa Virgínia
km 89 – Base da PMRv – Ubatuba