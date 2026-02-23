As principais rodovias que dão acesso ao Litoral Norte de São Paulo seguem interditadas e sem previsão de liberação. A interdição dupla no acesso à região continua nesta manhã de segunda-feira (23) após as fortes chuvas que atingiram a região no final de semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A serra antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-99) foi bloqueada por segurança às 20h45 de domingo (22). A rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) está totalmente interditada no km 81, no trecho de serra em Ubatuba, por queda de barreiras e pedras.