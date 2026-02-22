A Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) está totalmente interditada no km 81, no trecho de Serra, em Ubatuba, por causa de queda de barreiras e pedras que impedem a circulação com segurança.
Segundo a atualização operacional, não há previsão de liberação e equipes do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) trabalham no local.
A interdição total atinge justamente o trecho de Serra, onde há risco de novos deslizamentos por causa do solo encharcado e da instabilidade do talude.
A recomendação é evitar deslocamentos pela SP-125 até nova atualização oficial.
De acordo com a informação operacional repassada às equipes em campo, o bloqueio no km 81 foi necessário porque a queda de pedras e barreira impede a passagem com segurança.
Por isso, o tráfego foi interrompido por completo, sem “pare e siga” no trecho.
Orientação para motorista
Os pontos abaixo são referências divulgadas para orientação de quem está em deslocamento pela rodovia:
- km 42 – São Luiz do Paraitinga
- km 46 – São Luiz do Paraitinga
- km 79 – Alto da Serra – Núcleo Santa Virgínia
- km 89 – Base da PMRv – Ubatuba
O DER mantém equipes no local para limpeza, avaliação técnica e medidas de segurança.
A Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) está totalmente interditada no km 81 e seguirá assim até que a pista e o talude sejam considerados seguros para o tráfego.