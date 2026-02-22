A Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) está totalmente interditada no km 81, no trecho de Serra, em Ubatuba, por causa de queda de barreiras e pedras que impedem a circulação com segurança.

Segundo a atualização operacional, não há previsão de liberação e equipes do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) trabalham no local.

A interdição total atinge justamente o trecho de Serra, onde há risco de novos deslizamentos por causa do solo encharcado e da instabilidade do talude.