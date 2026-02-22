22 de fevereiro de 2026
DRAMA NO VALE

ATENÇÃO: Buscas por homem soterrado no Vale são suspensas

Por Jesse Nascimento | Natividade da Serra
| Tempo de leitura: 1 min
Defesa Civil

As buscas pelo homem que estaria soterrado em Natividade da Serra foram suspensas no fim da tarde deste domingo (22) por causa das fortes chuvas que atingiram o município e aumentaram o risco de novos deslizamentos na área do resgate.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuaram durante todo o dia nas buscas, mas a operação precisou ser interrompida para preservar a integridade de todos.

“Para preservar a segurança dos envolvidos no resgate, tivemos que parar”, informou a Defesa Civil.

Buscas serão retomadas

O caso começou após um deslizamento atingir uma residência na altura do km 64 da Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), entre São Luiz do Paraitinga e Natividade da Serra.

De acordo com informações preliminares, parte de um barranco cedeu e desabou sobre o imóvel, e a vítima (um homem de aproximadamente 50 anos) não foi localizada até o momento.

O trecho permanece com isolamento e controle de acesso devido ao solo encharcado e à possibilidade de novos escorregamentos.

A retomada das buscas depende da melhora do tempo e de avaliação técnica de segurança no local.

