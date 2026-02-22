As buscas pelo homem que estaria soterrado em Natividade da Serra foram suspensas no fim da tarde deste domingo (22) por causa das fortes chuvas que atingiram o município e aumentaram o risco de novos deslizamentos na área do resgate.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuaram durante todo o dia nas buscas, mas a operação precisou ser interrompida para preservar a integridade de todos.

“Para preservar a segurança dos envolvidos no resgate, tivemos que parar”, informou a Defesa Civil.

Buscas serão retomadas