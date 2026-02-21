O Taubaté, em uma tarde inspirada, venceu o Água Santa por 3 a 2 na tarde deste sábado (21), no estádio Distrital do Inamar, em Diadema. Esse jogo valeu pela 12ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

Desta maneira, o Burro da Central vai a 12 pontos, soma a segunda vitória no campeonato e, ao menos nessa rodada, se garante fora da zona de rebaixamento. Além disso, tem três pontos atrás do G-8 e até mesmo a classificação não é impossível. Já o time da Grande São Paulo, com 22 pontos, continua em segundo e desperdiça a chance de assumir a liderança.