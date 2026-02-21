O Taubaté, em uma tarde inspirada, venceu o Água Santa por 3 a 2 na tarde deste sábado (21), no estádio Distrital do Inamar, em Diadema. Esse jogo valeu pela 12ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Desta maneira, o Burro da Central vai a 12 pontos, soma a segunda vitória no campeonato e, ao menos nessa rodada, se garante fora da zona de rebaixamento. Além disso, tem três pontos atrás do G-8 e até mesmo a classificação não é impossível. Já o time da Grande São Paulo, com 22 pontos, continua em segundo e desperdiça a chance de assumir a liderança.
Na próxima rodada, o Taubaté volta a jogar em casa na quarta-feira (25), quando recebe o XV de Piracicaba, a partir das 20h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté. E o Netuno volta a jogar em seu estádio, no mesmo dia, mas a partir das 19h, quando recebe o Grêmio Prudente.
Como foi o jogo
Em campo, o Taubaté levou um susto logo no primeiro minuto. No lance, Gustavinho aproveitou falha da defesa, avançou livre pelo meio, mas Adílson Junior se antecipou e salvou com os pés.
Em seguida, aos 5min, Levi arrancou pela esquerda, limpou a marcação e bateu cruzado, para outra boa defesa do goleiro taubateano. Contudo, no lance seguinte, o Taubaté levou muito perigo pela direita com Maranhão, que avançou, bateu cruzado e Vanderlei tirou com um tapa, antes da chegada de Macário.
Aliás, essa era a estratégia do Burrão: tentar surpreender nos contra-ataques. Além disso, conseguiu quebrar a velocidade do Netuno, diminuindo a pressão dos donos da casa.
Em um desses contra-ataques, Maranhão escapou pela esquerda, invadiu a área e foi derrubado: pênalti. Na cobrança, Romarinho bateu rasteiro, com estilo, no canto direito: 1 a 0.
Animado, o Taubaté quase ampliou aos 37min, quando veio cruzamento e o zagueiro Breno testou no canto direito do goleiro. Mas, a bola passou tirando tinta da trave.
E, no lance seguinte, aos 38min, Rodrigo Gaia finalizou, Vanderlei espalmou e Romarinho, no rebote, livre, mandou para o fundo da rede: 2 a 0. Assim, conseguiu manter o placar até o intervalo.
Segundo tempo
Na etapa final, o Taubaté perdeu grande chance aos 7min, quando Macário recebeu na direita, livre e tentou driblar o goleiro. Mas, Vanderlei salvou com o pé.
Em seguida, aos 10min, quase sai o segundo, quando Rodrigo Gaia cobrou falta perigosa e o goleiro fez difícil defesa.
Contudo, o Burrão bobeou aos 12min. Após cobrança de escanteio da esquerda, veio a finalização e Adílson Junior espalmou de forma milagrosa. Mas, na sobra, Bernardo Rosa foi sair, perdeu a bola e Nicholas, ex-São José, ajeitou da entrada da área e mandou no canto: 2 a 1.
Para piorar, sete minutos depois, o Netuno empatou. Após escanteio em jogada ensaiada da direita, veio o cruzamento para o outro lado e o zagueiro Roger, de cabeça, mandou firme no canto esquerdo: 2 a 2.
Mesmo acuado, o Taubaté conseguiu sair para o contra-ataque e quase marcou aos 35min. No lance, a bola sobrou para Ariel, livre, cara a cara com o goleiro, mas ele mandou na trave esquerda, perdendo gol incrível.
Ali, o jogo ficou mais aberto, já que o Burro da Central também queria a vitória. E ficou lá e cá, com um final eletrizante. Aos 41min, o time da região teve outra grande chance, quando a zaga salvou em cima da linha, após rápida jogada pela direita e finalização.
E, no lance seguinte, William Bahia perdeu a bola no ataque, deu o contra-golpe para o Taubaté e o goleiro Vanderlei saiu da área, colocou a mão na bola e foi expulso. E ainda deu uma bronca no seu companheiro que errou o lance.
Mas, na cobrança de falta, Rodrigo Gaia mandou a bomba, Matheus Novaes soltou e Ítalo, livre, mandou para a rede: 3 a 2, aos 44min. Depois da saída de bola, o time da casa ainda perdeu Netinho, que levou o segundo amarelo, foi expulso, e deixou o Netuno com dois a menos. E o Burrão conseguiu segurar a vitória no ABC.
Ficha técnica
Água Santa
Vanderlei; Rikelmy (Nicholas), Alisson, Roger eRafael (William Bahia); Marzagão, Netinho e Cesinha; Nicolas Viana (Vitão), Gustavinho (Vitor Gabriel) e Levi (Matheus Novaes). Técnico: Fernando Lombardi
Taubaté
Adílson Junior; Mika (Léozinho), Luizão (Renan Diniz), Breno e Ítalo; Wesley Fraga, Rodrigo Gaia, Bernardo Rosa (Zé Pagliarini) e Maranhão (Ariel); Romarinho e Macário (Luan Santos). Técnico: Fahel Junior
Gols: Romarinho (pênalti), aos 32min e aos 38min do 1º tempo; Nicholas aos 12min, Roger aos 19min, Ítalo aos 44min do 2º tempo. Árbitro: João Vitor Gobi. Local: estádio Distrital Inamar, em Diadema. Data: sábado, 21 de fevereiro de 2026. Cartões amarelos: Maranhão, Breno, Adílson Junior (T); Levi, Netinho, Marzagão (A). Expulsão: Vanderlei, Netinho (A). Público: 2.809 pagantes. Renda: 56.740