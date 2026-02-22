22 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

URGENTE: Duas pessoas morrem após naufrágio de barco em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GB
Embarcação envolvida no acidente
Embarcação envolvida no acidente

Duas pessoas morreram e outras três foram resgatadas com vida após o naufrágio de uma embarcação na região da Ponta Grossa, em Ubatuba. As vítimas feridas foram resgatadas por tripulantes de uma embarcação que navegava nas proximidades, e levadas para o pronto-socorro da cidade.

O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou ter sido acionado na noite de sábado (21), por volta das 22h25, para atender ocorrência envolvendo embarcação em situação de risco. A cidade foi atingida por forte chuva com rajadas de vento intensas.

Segundo informações iniciais, a embarcação apresentava risco de naufrágio e transportava cinco pessoas a bordo, sendo três vítimas do sexo masculino e duas do sexo feminino, todas adultas.

No momento do acionamento, foi informado que duas pessoas estariam em óbito e três em situação de afogamento, sem confirmação imediata quanto ao grau.

Durante o deslocamento da equipe de bombeiros, duas embarcações civis que se encontravam nas proximidades prestaram apoio inicial e conduziram as cinco vítimas em direção ao bairro do Itaguá, ponto mais próximo para desembarque seguro.

Equipes do Samu foram direcionadas para o local a fim de prestar atendimento. As vítimas foram desembarcadas no bairro do Itaguá, onde receberam atendimento pelas equipes de emergência e depois foram levadas para o pronto-socorro da cidade, segundo a Defesa Civil do Estado.

