Duas pessoas morreram e outras três foram resgatadas com vida após o naufrágio de uma embarcação na região da Ponta Grossa, em Ubatuba. As vítimas feridas foram resgatadas por tripulantes de uma embarcação que navegava nas proximidades, e levadas para o pronto-socorro da cidade.

O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou ter sido acionado na noite de sábado (21), por volta das 22h25, para atender ocorrência envolvendo embarcação em situação de risco. A cidade foi atingida por forte chuva com rajadas de vento intensas.