Duas pessoas morreram e outras três foram resgatadas com vida após o naufrágio de uma embarcação na região da Ponta Grossa, em Ubatuba. As vítimas feridas foram resgatadas por tripulantes de uma embarcação que navegava nas proximidades, e levadas para o pronto-socorro da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou ter sido acionado na noite de sábado (21), por volta das 22h25, para atender ocorrência envolvendo embarcação em situação de risco. A cidade foi atingida por forte chuva com rajadas de vento intensas.
Segundo informações iniciais, a embarcação apresentava risco de naufrágio e transportava cinco pessoas a bordo, sendo três vítimas do sexo masculino e duas do sexo feminino, todas adultas.
No momento do acionamento, foi informado que duas pessoas estariam em óbito e três em situação de afogamento, sem confirmação imediata quanto ao grau.
Durante o deslocamento da equipe de bombeiros, duas embarcações civis que se encontravam nas proximidades prestaram apoio inicial e conduziram as cinco vítimas em direção ao bairro do Itaguá, ponto mais próximo para desembarque seguro.
Equipes do Samu foram direcionadas para o local a fim de prestar atendimento. As vítimas foram desembarcadas no bairro do Itaguá, onde receberam atendimento pelas equipes de emergência e depois foram levadas para o pronto-socorro da cidade, segundo a Defesa Civil do Estado.