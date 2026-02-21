Eterno camisa 10 e campeão pelo Corinthians, o ex-jogador e apresentador Neto comoveu-se com uma iniciativa de empreendedorismo social em Caraguatatuba. Trata-se do trailer do Hot Dog Solidário, chamado de “Caramelo Comida de Rua”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O projeto aceita doações por Pix para custear lanches que são doados a pessoas que não podem pagar. O projeto é fruto do trabalho de duas amigas, que fazem os lanches e distribuem entre pessoas carentes.