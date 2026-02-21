Eterno camisa 10 e campeão pelo Corinthians, o ex-jogador e apresentador Neto comoveu-se com uma iniciativa de empreendedorismo social em Caraguatatuba. Trata-se do trailer do Hot Dog Solidário, chamado de “Caramelo Comida de Rua”.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O projeto aceita doações por Pix para custear lanches que são doados a pessoas que não podem pagar. O projeto é fruto do trabalho de duas amigas, que fazem os lanches e distribuem entre pessoas carentes.
Em seu programa “Os donos da bola”, na Band, Neto elogiou o projeto e prometeu ajudar as empreendedoras da região.
“Eu quero fazer uma parada com umas meninas que vendem cachorro-quente lá em Caraguatatuba. Elas recebem o Pix do Veloso, do Souza, do Léo ou o meu para dar um cachorro-quente para uma pessoa que não tem dinheiro. Olha que legal a ideia delas, né? Maravilhosa, né?”, disse Neto no programa, nessa semana.
“E isso é uma coisa que me comoveu, até porque eu vendia cachorro-quente. O João Carlos, meu irmão, também vendia. Meu tio Zé vendia cachorro-quente lá na porta do clube da minha cidade. Meu pai foi o primeiro a ter carrinho cachorro-quente na redondeza toda. Obrigado, pai. E é o seguinte, eu vou ajudar essas meninas aí para que vocês possam crescer ainda muito mais. Tá bom? Um beijo para vocês”, afirmou o apresentador, que tem 3,1 milhões de seguidores nas redes sociais.
As empreendedoras de Caraguá postaram o trecho da fala de Neto e agradeceram ao ex-jogador: “Sem palavras para agradecer o carinho pelo nosso trabalho! Vamos agradecer ao Neto por divulgar nosso hot dog solidário! Deus abençoe todo vocês por compartilhar nosso hotdog solidário”, disse Evelyn Alonso, uma das empreendedoras do projeto.