A cidade de Ubatuba foi atingida por uma forte chuva no final da tarde e começo da noite de sábado (21) que causou diversos pontos de alagamento e estragos em bairros do município.

Segundo a Prefeitura de Ubatuba, a cidade registrou 126 mm de chuva no período de 12 horas, volume equivalente à média prevista para todo o mês.