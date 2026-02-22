A cidade de Ubatuba foi atingida por uma forte chuva no final da tarde e começo da noite de sábado (21) que causou diversos pontos de alagamento e estragos em bairros do município.
Segundo a Prefeitura de Ubatuba, a cidade registrou 126 mm de chuva no período de 12 horas, volume equivalente à média prevista para todo o mês.
Em razão do alto acumulado, houve diversos pontos de alagamento na cidade, além de risco para enxurradas, queda de árvores e deslizamentos em áreas de encosta. Mesmo com eventual redução da chuva, o solo permanece encharcado, mantendo o risco de ocorrências.
A Defesa Civil do Estado informou que as chuvas ocasionaram pontos de alagamento em vias públicas de Ubatuba. Dois jovens tiveram que ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros após ficarem ilhados em uma cachoeira.
Também houve queda de árvore em via pública. Além disso, uma residência foi atingida por alagamento, e os moradores deslocaram-se preventivamente para a casa de familiares.
Monitoramento.
As equipes da Defesa Civil do município permanecem em monitoramento contínuo das áreas vulneráveis, adotando as providências necessárias para mitigação de riscos e preservação da segurança da população.
A orientação da Prefeitura é para que moradores permaneçam em suas residências, saindo apenas em situações de risco. Ao perceber sinais como estalos em estruturas, rachaduras em paredes ou no solo, inclinação de árvores ou postes e água barrenta descendo de barrancos, o local deve ser deixado imediatamente e a Defesa Civil acionada.
Para atendimento preventivo, escolas do município estão sendo utilizadas como pontos de apoio e acolhimento às famílias que necessitarem deixar suas casas, com suporte das equipes de assistência social.
“A Defesa Civil continuará acompanhando a evolução das condições climáticas e realizando vistorias técnicas, se necessário. Pedimos que as pessoas evitem deslocamentos desnecessários e não enfrentem áreas alagadas. Nossas equipes permanecem em monitoramento permanente e prontas para atendimento”, disse Alexandre Napoli, diretor de Defesa Civil de Ubatuba.
Rodovia Oswaldo Cruz.
O trecho entre o km 80 e o km 84 da serra da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba, foi interditado no início da madrugada deste domingo (22) após as fortes chuvas que atingiram a cidade provocarem a queda de árvores e o desprendimento de pedras na encosta.
Equipes da Polícia Rodoviária Estadual estão no trecho realizando a orientação dos condutores e impedindo a subida e a descida de veículos até que a via seja desobstruída e as condições de tráfego sejam consideradas seguras.
A orientação é redobrar a atenção, especialmente em períodos de chuva intensa, quando aumentam os riscos de deslizamentos e quedas de barreira na serra.
Caraguatatuba.
A chuva forte também atingiu o município de Caraguatatuba, com 89 mm de precipitação no sábado (21), segundo a Defesa Civil do Estado.
Nos bairros da região central e sul da cidade, foram registrados pequenos alagamentos, porém, sem solicitações para atendimento. Equipe da Defesa Civil do município permanece em campo realizando o monitoramento.
Além de Ubatuba e Caraguatatuba, as outras duas cidades do Litoral Norte também registraram chuva forte, com 41 mm de precipitação em Ilhabela e 19 mm em São Sebastião.