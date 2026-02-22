Moradores de Ubatuba estão recebendo alerta da Defesa Civil do Estado para chuva persistente na região. Há risco de deslizamento em áreas vulneráveis. “Mantenha-se em local seguro”, diz o aviso, que foi enviado para celulares.
O alerta foi enviado por volta de 20h deste domingo, menos de 24 horas depois de a cidade ter sido atingida por 126 milímetros de chuva no sábado (21) em um intervalo de 12 horas, volume equivalente à média prevista para todo o mês.
O temporal afetou aproximadamente 400 residências, que foram alagadas, e deixou 15 famílias desabrigadas e 15 desalojadas, de acordo com levantamento da Defesa Civil do Estado. Quatro escolas também foram atingidas por alagamento, o que causou a suspensão das aulas na segunda-feira (23).
As chuvas fortes ainda causaram o naufrágio de um barco, deixando duas pessoas mortas e três feridas, que foram resgatadas com vida e encaminhadas ao pronto-socorro de Ubatuba.
Ainda neste domingo (22), a Defesa Civil do Estado informou que, devido à queda de barreira na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), no km 81, sentido norte, o tráfego encontra-se interditado totalmente.
Equipe de conservação foi acionada e está se deslocando de São Luiz do Paraitinga para remoção do obstáculo. “Pedimos atenção aos motoristas e que sigam rotas alternativas”, disse a Defesa Civil.
Deslizamento.
Em Natividade da Serra, o Corpo de Bombeiros permanece na busca a um morador de aproximadamente 50 anos que desapareceu após deslizamento de terra atingir a casa dele, na região do km 64 da rodovia Oswaldo Cruz.
Segundo a Defesa Civil, os trabalhos estão sendo feitos com apoio de retroescavadeira. As buscas seguirão enquanto as condições forem seguras. Equipes de geólogos do IPA (Instituto de Pesquisas Ambientais) estão no local analisando o solo e orientando as equipes de resgate.