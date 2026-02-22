Moradores de Ubatuba estão recebendo alerta da Defesa Civil do Estado para chuva persistente na região. Há risco de deslizamento em áreas vulneráveis. “Mantenha-se em local seguro”, diz o aviso, que foi enviado para celulares.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O alerta foi enviado por volta de 20h deste domingo, menos de 24 horas depois de a cidade ter sido atingida por 126 milímetros de chuva no sábado (21) em um intervalo de 12 horas, volume equivalente à média prevista para todo o mês.