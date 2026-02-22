O São José Basketball perdeu por 78 68 para o Mogi na tarde deste domingo (22), no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Com esse resultado, o São José caiu para o oitavo lugar, com 17 vitória e 11 derrotas, sendo três delas nos últimos três jogos. E o Mogi continua em décimo lugar.