O São José Basketball perdeu por 78 68 para o Mogi na tarde deste domingo (22), no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Com esse resultado, o São José caiu para o oitavo lugar, com 17 vitória e 11 derrotas, sendo três delas nos últimos três jogos. E o Mogi continua em décimo lugar.
Na próxima rodada, o São José recebe o Osasco no dia 5 de março, a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos. E os mogianos jogam no mesmo dia, às 20h, de novo em casa, quando recebem o Pinheiros.
O jogo
No primeiro quarto, o São José teve uma atuação ruim, errou muito e deu muitos espaços para o Mogi, que abriu 16 pontos neste período: 31 a 15. No segundo quarto, o São José melhorou um pouco, conseguiu descontar quatro pontos, vencendo por 19 a 15, e foi para o intervalo com 12 pontos a menos: 46 a 34.
Na volta do intervalo, o time joseense voltou melhor e continuou descontando a vantagem dos mogianos. Inclusive, tirou mais dez pontos de diferença, venceu o terceiro quarto por 25 a 15 e foi para os últimos dez minutos apenas dois pontos atrás: 61 a 59 e tudo indefinido.
Mas, no último período, o São José teve um início desastroso, o Mogi fez 8 a 0 de cara e novamente abriu dez pontos. Assim, ficou difícil a recuperação.