Com DNA do Vale, o meia Léo Naldi, 24 anos, fez o gol que classificou o Novorizontino para a semifinal do Campeonato Paulista neste domingo (22), na vitória por 2 a 1 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Nascido em Pindamonhangaba, ele foi revelado pela escolinha Moreira Sports, em São José dos Campos, a mesma que revelou jogadores consagrados, como o volante Casemiro e o atacante Ricardo Goulart.
Em 2014, com 14 anos, ele foi para a base do Taubaté, onde ficou até 2019, quando se profissionalizou na Série A-2. Depois disso, foi para a Ponte Preta onde ficou até 2024. Após passar por Vitória, Atlético-GO e Criciúma, chegou por empréstimo ao Novorizontino em 2026.
Agora, tem a chance de fazer história com o Tigre, que em 1990 chegou a sua única final de Paulista. Se passar pela semi, contra adversário ainda a ser definido, será mais um feito na carreira do jovem jogador da região.
O gol da vitória contra o Santos neste domingo foi de cabeça, no último lance da partida, que estava empatada em 1 a 1 e iria para os pênaltis.