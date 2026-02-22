Com DNA do Vale, o meia Léo Naldi, 24 anos, fez o gol que classificou o Novorizontino para a semifinal do Campeonato Paulista neste domingo (22), na vitória por 2 a 1 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Nascido em Pindamonhangaba, ele foi revelado pela escolinha Moreira Sports, em São José dos Campos, a mesma que revelou jogadores consagrados, como o volante Casemiro e o atacante Ricardo Goulart.