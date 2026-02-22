22 de fevereiro de 2026
PAULISTÃO

Com 'DNA do Vale', Léo Naldi classifica Novorizontino à semifinal

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Ozzair Junior/Novorizontino
O meia Léo Naldi, do Novorizontino
O meia Léo Naldi, do Novorizontino

Com DNA do Vale, o meia Léo Naldi, 24 anos, fez o gol que classificou o Novorizontino para a semifinal do Campeonato Paulista neste domingo (22), na vitória por 2 a 1 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Nascido em Pindamonhangaba, ele foi revelado pela escolinha Moreira Sports, em São José dos Campos, a mesma que revelou jogadores consagrados, como o volante Casemiro e o atacante Ricardo Goulart.

Em 2014, com 14 anos, ele foi para a base do Taubaté, onde ficou até 2019, quando se profissionalizou na Série A-2. Depois disso, foi para a Ponte Preta onde ficou até 2024. Após passar por Vitória, Atlético-GO e Criciúma, chegou por empréstimo ao Novorizontino em 2026.

Agora, tem a chance de fazer história com o Tigre, que em 1990 chegou a sua única final de Paulista. Se passar pela semi, contra adversário ainda a ser definido, será mais um feito na carreira do jovem jogador da região.

O gol da vitória contra o Santos neste domingo foi de cabeça, no último lance da partida, que estava empatada em 1 a 1 e iria para os pênaltis.

