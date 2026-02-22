Três apostas feitas no Vale do Paraíba faturaram mais de R$ 109 mil na quina da Mega-Sena nesse sábado (21), no concurso de número 2.975. As dezenas sorteadas foram: 07 – 10 – 17 – 35 – 44 – 46.

Segundo a Caixa Econômica Federal, os bilhetes premiados foram feitos em Taubaté, Jacareí e Ubatuba, todos por meio eletrônico e com bilhete simples de seis números. Cada um deles foi premiado com R$ 36.398,76.