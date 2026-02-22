Três apostas feitas no Vale do Paraíba faturaram mais de R$ 109 mil na quina da Mega-Sena nesse sábado (21), no concurso de número 2.975. As dezenas sorteadas foram: 07 – 10 – 17 – 35 – 44 – 46.
Segundo a Caixa Econômica Federal, os bilhetes premiados foram feitos em Taubaté, Jacareí e Ubatuba, todos por meio eletrônico e com bilhete simples de seis números. Cada um deles foi premiado com R$ 36.398,76.
O prêmio principal da Mega-Sena não saiu para ninguém, segundo a Caixa, e o valor acumulou em R$ 116 milhões para o próximo concurso.
No geral, 106 apostas acertaram os cinco números da Mega-Sena e 7.501 ganharam a quadra, levando cada uma o prêmio de R$ 847,85.
Como jogar.
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Os sorteios são realizados três vezes por semana: terça-feira, quinta e sábado.
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. O jogo pode ser feito em lotéricas ou de forma online.