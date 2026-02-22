Após as fortes chuvas registradas na noite de sábado (21) e madrugada de domingo (22), a Prefeitura de Ubatuba suspendeu as aulas nas unidades da rede municipal de ensino nesta segunda-feira. As unidades foram impactadas por alagamentos e acúmulo de resíduos, o que levou à suspensão das atividades escolares.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A cidade registrou 126 mm de chuva no período de 12 horas, volume equivalente à média prevista para todo o mês. O temporal afetou aproximadamente 400 residências, que foram alagadas, e deixou 15 famílias desabrigadas e 15 desalojadas, de acordo com levantamento da Defesa Civil do Estado. Quatro escolas também foram atingidas por alagamento.
As escolas afetadas são a EM Sebastiana Luiza de Oliveira Prado (Bairro Araribá), Escola José de Souza Simeão (Taquaral), Escola Nativa Fernandes de Faria (Sertão da Quina) e EMEI Professora Alba Regina Torraque da Silva (Taquaral).
De acordo com o município, as unidades passarão por avaliações técnicas, além de serviços de limpeza e desinfecção. Ainda não há confirmação sobre quando as aulas serão retomadas.
Segundo aPrefeitura, as equipes da Secretaria de Educação, em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura, Defesa Civil e empresas terceirizadas, atuam em regime de força-tarefa para a limpeza, organização e avaliação das condições estruturais das unidades afetadas, garantindo a segurança de alunos e profissionais.
“A suspensão das atividades nas unidades é uma medida necessária para que possamos realizar a limpeza completa e avaliar as condições dos espaços. Nossa prioridade é garantir que alunos e profissionais retornem às escolas com segurança e em ambiente adequado para o aprendizado”, afirmou o secretário de Educação, Claudinei dos Santos.
A Secretaria de Educação informou ainda que pais e responsáveis estão sendo comunicados diretamente pelas unidades escolares sobre a suspensão das atividades e futuras atualizações quanto ao retorno das aulas.
As equipes seguem monitorando a situação e novas informações poderão ser divulgadas ao longo do dia.