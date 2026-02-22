Após as fortes chuvas registradas na noite de sábado (21) e madrugada de domingo (22), a Prefeitura de Ubatuba suspendeu as aulas nas unidades da rede municipal de ensino nesta segunda-feira. As unidades foram impactadas por alagamentos e acúmulo de resíduos, o que levou à suspensão das atividades escolares.

A cidade registrou 126 mm de chuva no período de 12 horas, volume equivalente à média prevista para todo o mês. O temporal afetou aproximadamente 400 residências, que foram alagadas, e deixou 15 famílias desabrigadas e 15 desalojadas, de acordo com levantamento da Defesa Civil do Estado. Quatro escolas também foram atingidas por alagamento.