O jovem Lucas Thainã Miranda Silva, de 18 anos, morador do Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, está desaparecido desde a noite da última sexta-feira (20), segundo familiares.

Ele saiu de casa dizendo que ia para São Paulo com um amigo num carro vermelho. Lucas vestia boné branco e chinelo branco. Ele também está sem celular, o que dificulta o contato da família.