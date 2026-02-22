22 de fevereiro de 2026
DRAMA

Onde está Lucas? Jovem da zona sul de São José está desaparecido

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Família procura por Lucas Thainã
O jovem Lucas Thainã Miranda Silva, de 18 anos, morador do Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, está desaparecido desde a noite da última sexta-feira (20), segundo familiares.

Ele saiu de casa dizendo que ia para São Paulo com um amigo num carro vermelho. Lucas vestia boné branco e chinelo branco. Ele também está sem celular, o que dificulta o contato da família.

Familiares pretendem registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Lucas nessa segunda-feira (23), caso ele não dê notícias. Quem tiver informações sobre o paradeiro do jovem deve entrar em contato pelo número (12) 99616-2036.

