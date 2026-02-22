O jovem Lucas Thainã Miranda Silva, de 18 anos, morador do Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, está desaparecido desde a noite da última sexta-feira (20), segundo familiares.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ele saiu de casa dizendo que ia para São Paulo com um amigo num carro vermelho. Lucas vestia boné branco e chinelo branco. Ele também está sem celular, o que dificulta o contato da família.
Familiares pretendem registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Lucas nessa segunda-feira (23), caso ele não dê notícias. Quem tiver informações sobre o paradeiro do jovem deve entrar em contato pelo número (12) 99616-2036.