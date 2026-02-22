Dois homens, de aproximadamente 60 anos, morreram após uma embarcação naufragar no mar de Ubatuba, na noite de sábado (21). O acidente aconteceu na região do bairro Ponta Grossa, em meio às fortes chuvas e ventos intensos que atingiram o município.
Uma das vítimas foi identificada como o pescador Adélio Conceição Pinto, de 62 anos, conhecido e querido em Ubatuba. Ele levava pessoas para pescar no mar.
Em entrevista à TV Vanguarda, o filho dele, Willian Rodrigues, confirmou a morte e lamentou o acidente com o pai.
“É muito triste porque todo mundo o conhece na cidade. Adélio era conhecido pela alegria, pelas piadas, sempre boa gente, todo mundo gostava muito dele, chamavam de Alemão, pescador, todo mundo conhecia. Era uma figura bem carismática aqui em Ubatuba, vai deixar muita saudade", disse o filho à TV.
Outros três ocupantes do barco foram socorridos por embarcações que estavam próximas e souberam do acidente. Eles foram levados para o pronto-socorro da cidade.
Uma equipe do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos) foi acionada, mas, quando chegou à área do naufrágio, as vítimas já haviam sido retiradas do mar.
O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de Ubatuba, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.
Adélio não queria ir ao mar.
Willian ainda contou durante a entrevista que o pai era pescador havia pelo menos 55 anos, sendo influenciado pelo avô. Ele disse que Adélio não estava gostando do tempo na manhã deste sábado, antes de sair para pescar.
"Ele falou pra mim, 10h da manhã, que não estava gostando muito do tempo que estava virando, e que ia arrumar outra pessoa para ir pescar, porque ele leva pessoas para pescar, turista, passa a noite fora, e como era sábado, muito concorrido, ele não conseguiu arrumar alguém para pescar no lugar dele e acabou indo", contou à TV Vanguarda.
Na mesma entrevista, ele disse que um dos homens que ajudou no resgate das outras vítimas contou que Adélio pediu para que resgatasse as outras pessoas primeiro.
Segundo o filho, o pescador era um bom nadador e teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) há um ano, o que pode ter contribuído para sua morte.
"Acredito que todo esse conjunto de acontecimentos, o AVC, o problema que o barco deu, a tempestade, então se ele não tivesse tido esse AVC ou derrame, ele estaria aqui com a gente tranquilo, porque ele sempre foi um bom nadador", afirmou o filho.
Despedida.
O corpo de Adélio deve ser velado na noite deste domingo (22). O sepultamento está previsto para as 9h desta segunda-feira (23), em Ubatuba.
Em postagem nas redes sociais, a prefeita de Ubatuba, Flávia Pascoal, lamentou a morte do pescador. "Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Adélio Conceição Pinto. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, pedindo a Deus que conforte o coração de todos e conceda força para enfrentar essa perda irreparável. Que sua memória seja lembrada com carinho e respeito".