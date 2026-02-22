Dois homens, de aproximadamente 60 anos, morreram após uma embarcação naufragar no mar de Ubatuba, na noite de sábado (21). O acidente aconteceu na região do bairro Ponta Grossa, em meio às fortes chuvas e ventos intensos que atingiram o município.

Uma das vítimas foi identificada como o pescador Adélio Conceição Pinto, de 62 anos, conhecido e querido em Ubatuba. Ele levava pessoas para pescar no mar.