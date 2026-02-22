Presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) disse que o governo federal está empenhado em encontrar uma solução para a crise enfrentada pela Avibras, empresa do setor de defesa que está em recuperação judicial e tem sede no Vale do Paraíba.

“O governo brasileiro está empenhado em a gente achar uma solução para a Avibras. É uma empresa privada, entrou em recuperação judicial. Infelizmente há três anos sem pagar salário. Governo está empenhado para que a gente tenha um investidor e que ela possa retomar as suas atividades. Agora o governo apoiará”, disse Alckmin em conversa com a imprensa.