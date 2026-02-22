Presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) disse que o governo federal está empenhado em encontrar uma solução para a crise enfrentada pela Avibras, empresa do setor de defesa que está em recuperação judicial e tem sede no Vale do Paraíba.
“O governo brasileiro está empenhado em a gente achar uma solução para a Avibras. É uma empresa privada, entrou em recuperação judicial. Infelizmente há três anos sem pagar salário. Governo está empenhado para que a gente tenha um investidor e que ela possa retomar as suas atividades. Agora o governo apoiará”, disse Alckmin em conversa com a imprensa.
Ele participou da missa de lançamento da Campanha da Fraternidade da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) em Aparecida, no Santuário Nacional, na manhã deste domingo (22).
Alckmin chegou à Basílica nas primeiras horas da manhã, acompanhado da esposa, Lu Alckmin. A celebração foi presidida por Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB (foto abaixo).
Sobre as eleições de 2026 e que cargo disputará, o presidente em exercício desconversou e disse que “cada coisa virá a seu tempo”.

Alckmin também ressaltou que o tema da campanha deste ano -- “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14) -- contribui para valorizar políticas públicas voltadas à redução do déficit habitacional, como o Minha Casa, Minha Vida.
“É uma campanha da fraternidade muito importante, porque o sonho da família, o sonho das pessoas, é ter um teto. Você sair do aluguel, poder realizar o sonho de ter a casa nova”, afirmou.
Tarifaço de Trump.
Ao comentar a recente medida do governo dos Estados Unidos de novas tarifas globais de 15% para produtos estrangeiros, Alckmin avaliou que a medida não retirou a competitividade brasileira, uma vez que passou a valer de forma uniforme para diferentes países. “Como ela é igual para todo mundo, nós não perdemos competitividade”, afirmou.
O presidente em exercício destacou ainda que, em alguns setores estratégicos, as tarifas foram zeradas, como no caso de combustíveis, carne, café, celulose, suco de laranja e aeronaves. Segundo ele, a isenção é especialmente relevante para a indústria aeronáutica brasileira, que depende do mercado externo para manter escala e competitividade.
Alckmin lembrou que, mesmo com o chamado “tarifaço”, o Brasil registrou recorde de exportações no último ano, com US$ 348,7 bilhões, resultado atribuído à diversificação de mercados e à ampliação de acordos comerciais.
Ele citou como exemplos recentes os avanços do Mercosul em negociações com Singapura, países da Efta e União Europeia, além da importância da agenda internacional do presidente Lula para fortalecer parcerias estratégicas, como Estados Unidos e Índia.
Para Alckmin, a ampliação de mercados é essencial para a indústria nacional. “As indústrias, se não exportarem, não sobrevivem. Exportação significa emprego e renda aqui dentro”, concluiu.
Alckmin também mencionou a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos, prevista para março. “Acho que tem uma avenida de negociação com a ida do presidente Lula.”
O vice-presidente também comentou as investigações comerciais abertas pelos Estados Unidos envolvendo o Brasil. “Isso preocupa, mas vai ser esclarecido. O Pix é um exemplo para o mundo.”