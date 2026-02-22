A polícia procura o homem de 46 anos que, na sexta-feira (20), deixou a companheira, de 45 anos, gravemente ferida após atacá-la usando um martelo e uma motosserra, na cidade de Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). O crime foi presenciado pela filha da vítima, de 15 anos, que também chegou a ser ferida ao tentar ajudar a mãe.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na manhã deste sábado (21), uma grande mobilização policial buscava pelo suspeito após uma denúncia anônima indicar que ele estaria em uma área de mata na região do bairro Castelo Branco. Mais de 15 viaturas foram empenhadas. O local de busca é um grande matagal, com várias trilhas para fuga.