A polícia procura o homem de 46 anos que, na sexta-feira (20), deixou a companheira, de 45 anos, gravemente ferida após atacá-la usando um martelo e uma motosserra, na cidade de Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). O crime foi presenciado pela filha da vítima, de 15 anos, que também chegou a ser ferida ao tentar ajudar a mãe.
Na manhã deste sábado (21), uma grande mobilização policial buscava pelo suspeito após uma denúncia anônima indicar que ele estaria em uma área de mata na região do bairro Castelo Branco. Mais de 15 viaturas foram empenhadas. O local de busca é um grande matagal, com várias trilhas para fuga.
A Polícia Militar foi acionada até a rua José Alberto Labuono, no bairro Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco, no fim da tarde de sexta. A mulher foi encontrada pelos militares deitada em uma cama, com diversos ferimentos graves e curativos improvisados. Por conta da gravidade do quadro, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado para fazer os primeiros socorros ainda no local.
A adolescente relatou que estava na casa da família quando o suspeito chegou em uma caminhonete branca e passou a chamar por sua mãe. Convidado para entrar, o homem teria passado a puxar a vítima pelo braço, tentando forçá-la a entrar na caminhonete. Neste momento, a mulher teria caído no chão e passou a ser agredida com socos e chutes.
De acordo com o relato da menor à PM, assustada, ela saiu correndo pela rua para chamar sua tia, que mora no mesmo conjunto habitacional e, ao retornar, encontraram a vítima sendo agredida ainda mais violentamente, agora, com o uso de um martelo e da motosserra. Neste momento, ao tentar retirar a ferramenta usada para cortar árvores da mão do suspeito, a garota acabou sofrendo um ferimento nos dedos.
Diante dos gritos de socorro das testemunhas, o suspeito entrou na caminhonete e fugiu do local e, até a manhã deste sábado (21), ainda não tinha sido localizado pela polícia.
Familiares relataram aos policiais que a mulher tinha medida protetiva contra o autor do ataque, que fugiu levando com ele as armas usadas na tentativa de feminicídio.
Após ser resgatada pelo Samu para o Hospital 25 de março, em Esmeraldas, foi constatado que a mulher sofreu um grande número de ferimentos graves decorrentes das agressões. Entre as lesões estão um ferimento na face, provocado pelo martelo, uma fratura exposta e vários cortes profundos no tórax causados pela motosserra, além de vários outros ferimentos por todo o corpo.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e fez os levantamentos iniciais no local do crime.
* Com informações do jornal O Tempo