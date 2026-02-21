21 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Quem era Gisele, esposa de coronel do Vale encontrada morta

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Quem era Gisele Alves, PM encontrada morta em casa
Quem era Gisele Alves, PM encontrada morta em casa

Uma policial militar de 32 anos foi encontrada morta com um disparo na cabeça dentro do apartamento onde morava, na quarta-feira (18). A agente havia sido promovida recentemente e deixou uma filha.

O caso ocorreu no bairro do Brás, na região central da capital paulista. Gisele Alves Santana vivia no imóvel com o marido, o tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, oficial com atuação no Vale do Paraíba, que já trabalhou em São José dos Campos e Taubaté nos anos 2000. A arma utilizada no disparo pertence a ele.

Segundo relatos de familiares, Gisele enfrentava um relacionamento conturbado. Em depoimento à Polícia Civil, a mãe da policial afirmou que a filha vivia uma relação abusiva. Dias antes da morte, ela teria telefonado aos pais chorando, dizendo que não suportava mais a pressão e pedindo para ser buscada em casa.

A policial havia sido promovida recentemente para atuar no Tribunal de Justiça Militar (TJM). Pessoas próximas afirmam que ela comemorava a conquista e estava animada com a possibilidade de melhorar a qualidade de vida da família.

Gisele começou a trabalhar aos 17 anos, como caixa de supermercado na zona leste, onde foi criada, no Jardim Romano. Amigos a descrevem como determinada, independente e dedicada à filha.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi inicialmente registrado como suicídio e, por isso, detalhes não foram divulgados. O marido foi ouvido, e a investigação aguarda laudos periciais para esclarecer as circunstâncias da morte.