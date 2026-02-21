Uma policial militar de 32 anos foi encontrada morta com um disparo na cabeça dentro do apartamento onde morava, na quarta-feira (18). A agente havia sido promovida recentemente e deixou uma filha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no bairro do Brás, na região central da capital paulista. Gisele Alves Santana vivia no imóvel com o marido, o tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, oficial com atuação no Vale do Paraíba, que já trabalhou em São José dos Campos e Taubaté nos anos 2000. A arma utilizada no disparo pertence a ele.