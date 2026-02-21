A polarização política levou um empresário de São José dos Campos a dizer que o comércio é “de direita” e estampar um adesivo “fora Lula” na fachada do estabelecimento.

Em vídeo publicado nas redes sociais, em tom de desafio, ele disse que, se a esquerda for maioria, o bar vai fechar as portas por falta de cliente.