A polarização política levou um empresário de São José dos Campos a dizer que o comércio é “de direita” e estampar um adesivo “fora Lula” na fachada do estabelecimento.
Em vídeo publicado nas redes sociais, em tom de desafio, ele disse que, se a esquerda for maioria, o bar vai fechar as portas por falta de cliente.
“Devido ao povo falar que a esquerda foi maioria, então se a esquerda é maioria, o comércio que é de direita, ele fecha. Mas eu vou desafiar”, disse o dono do bar Garagem do Espeto, no Jardim Morumbi, em São José, que se denomina “Dersão”.
“Como todo mundo sabe, eu sou um cara conservador. Não tem para ninguém não. Vai colar agora aqui. Quero ver se a direita é maioria nesse país ou não. Se for, eu fecho. Estamos juntos e fora Lula”, afirma ele no vídeo.
Declaradamente alinhado à direita política conservadora, o empresário disse que não pretende recuar do posicionamento, que provocou elogios e críticas nas redes sociais.
“Pra que? Só boicota é bolsonarista. Ninguém é otário pra perder venda”, disse um internauta. “Eu faço questão dos comerciantes mostrarem seu lado politico, pq a população escolhe aonde vai gastar seu dinheiro”, escreveu outro.