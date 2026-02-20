Contrato

A Prefeitura de Taubaté assinou contrato com a empresa Geojá Mapas Digitais e Aerolevantamento, de São Paulo, que ficará responsável por fazer um cadastro atualizado de todos os imóveis existentes no município.

Licitação

No fim do ano passado, com proposta de R$ 16,3 milhões, a empresa especializada em engenharia cartográfica venceu a licitação promovida pela Prefeitura, que tinha valor máximo de R$ 19,7 milhões.