A policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro do apartamento onde morava, na região do Brás, área central de São Paulo, na manhã de quarta-feira (18).

Gisele era casada com o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, oficial com atuação no Vale do Paraíba, que já trabalhou em São José dos Campos e Taubaté. O caso foi registrado inicialmente como suicídio consumado no 8º Distrito Policial, mas posteriormente passou a constar também como morte suspeita. A Polícia Civil afirma que as circunstâncias do disparo seguem sob investigação.