Um menino de 7 anos morreu após a casa onde estava ser atingida por um raio durante uma forte tempestade. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado no fim da tarde de domingo (15), na comunidade Vaca Brava, zona rural de Joaquim Pires, no Norte do estado. O garoto, identificado pelas iniciais L.A.B.D.S., passava o dia na residência dos avós quando o temporal se intensificou.