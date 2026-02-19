19 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Menino de 7 anos é atingido por raio e morre ao usar celular

Por Da Redação | Joaquim Pires (PI)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Menino de 7 anos é atingido por raio e morre ao usar celular
Menino de 7 anos é atingido por raio e morre ao usar celular

Um menino de 7 anos morreu após a casa onde estava ser atingida por um raio durante uma forte tempestade. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O caso foi registrado no fim da tarde de domingo (15), na comunidade Vaca Brava, zona rural de Joaquim Pires, no Norte do estado. O garoto, identificado pelas iniciais L.A.B.D.S., passava o dia na residência dos avós quando o temporal se intensificou.

Segundo familiares, ele estava na parte externa do imóvel utilizando o celular no momento em que a descarga atmosférica atingiu as proximidades da casa e se propagou pela estrutura. Após o impacto, o menino ainda conseguiu pedir ajuda antes de perder a consciência.

Ele foi levado às pressas para a Unidade Mista de Saúde do município, mas já chegou à unidade sem sinais vitais. O óbito foi confirmado pela equipe médica.

De acordo com a Polícia Militar do Piauí, o raio caiu muito próximo à residência, provocando uma corrente elétrica que alcançou o interior do imóvel. O caso será apurado pelas autoridades competentes.

