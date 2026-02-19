Quando ainda era estudante de arquitetura, Hélio Ramos Neto, hoje com 38 anos, levava sempre na carteira o recorte de jornal com a notícia do assassinato do policial civil Yan Mílton Oliveira de Souza, morto em 2007 em Salvador (BA). Segundo a investigação da polícia, Hélio exibia o recorte a amigos como um troféu.

Ele e outros três estudantes universitários foram presos e condenados pelo latrocínio (roubo seguido de morte) que culminou na morte do policial civil, que na época tinha 33 anos. Jovens ricos e estudantes de faculdades privadas, o grupo era conhecido na Bahia como “gangue dos universitários”.