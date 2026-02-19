Morreu aos 27 anos a jovem Giulia Bortolon Parreira, vítima de um acidente de trânsito na manhã de quarta-feira (18). O enterro será realizado nesta quinta-feira (19), em Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Giulia morreu após um acidente registrado na rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passa Quatro (SP). Segundo as informações, o acidente ocorreu por volta das 5h15, no km 257,800 da pista norte.