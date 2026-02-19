Morreu aos 27 anos a jovem Giulia Bortolon Parreira, vítima de um acidente de trânsito na manhã de quarta-feira (18). O enterro será realizado nesta quinta-feira (19), em Jacareí.
Giulia morreu após um acidente registrado na rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passa Quatro (SP). Segundo as informações, o acidente ocorreu por volta das 5h15, no km 257,800 da pista norte.
A condutora, identificada como Giulia Bortolon Parreira, perdeu o controle da direção, adentrou o canteiro central e colidiu contra uma placa de sinalização e, posteriormente, contra a defensa metálica.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a vítima ficou presa nas ferragens e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Houve bloqueio total das faixas, com registro de congestionamento na rodovia.
As últimas homenagens a Giulia serão realizadas nesta quinta-feira (19), a partir das 11h30, com sepultamento depois das 15h30, no Cemitério Campo da Saudade (Avareí).
Nas redes sociais, dezenas de amigos e familiares lamentaram a morte de Giulia, principalmente pela pouca idade da vítima.
“Que Deus te receba prima e conforte o coração de todos”, disse Jessica Paiva. “Meus sentimentos aos familiares e amigos. Deus conforte os corações de todos”, afirmou Fátima.
“Minha idade praticamente. Que linda... Que Deus a receba, e conforte os familiares”, disse Ana Carolina.
Thah Rocha se surpreendeu com a morte de Giulia: “Como assim? Minha prima faleceu? Meu Deus do céu”.
Beatriz Guerra comentou: “Tão triste saber que uma mulher que estava tão feliz, com uma luz surreal se foi assim… não consigo acreditar!! Que Deus conforte o coração de todos os familiares!!”.
Cris Ferreira escreveu: “Meus sentimentos. Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos neste momento tão difícil demais da separação. Linda demais, um futuro brilhante, força aos familiares”.