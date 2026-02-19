A morte da jovem Giulia Bortolon Parreira, de 27 anos, causou forte comoção no Vale do Paraíba. Ela morreu nesta quarta-feira (18) após um grave acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 257,8, em Santa Rita do Passa Quatro.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 5h15, na pista norte. Giulia perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e colidiu contra uma placa de sinalização e, em seguida, contra a defensa metálica.
A jovem ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). As causas do acidente serão apuradas.
Giulia será sepultada nesta quinta-feira (19), em Jacareí, às 15h30, no Cemitério Campo da Saudade (Avareí).
Dor e homenagens nas redes sociais
A morte precoce da jovem gerou uma onda de mensagens de despedida nas redes sociais. O pai de Giulia, Sidney Parreira, escreveu uma despedida emocionada nas redes sociais. “Não vou suportar essa dor! Simplesmente perdi a minha metade. Não sei como vou continuar minha vida sem você, pedacinho de mim.”
Avó da jovem, Águeda Silva também se manifestou: “Meu coração está em frangalhos. Minha neta primogênita. Vai em paz, Giulia. Pra sempre em meu coração.”
Amigos e familiares destacaram a alegria e os sonhos interrompidos da jovem, classificando a perda como devastadora.