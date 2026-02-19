A morte da jovem Giulia Bortolon Parreira, de 27 anos, causou forte comoção no Vale do Paraíba. Ela morreu nesta quarta-feira (18) após um grave acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 257,8, em Santa Rita do Passa Quatro.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 5h15, na pista norte. Giulia perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e colidiu contra uma placa de sinalização e, em seguida, contra a defensa metálica.