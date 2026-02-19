A morte da jovem Giulia Bortolon Parreira, de 27 anos, comoveu moradores do Vale do Paraíba e gerou uma onda de homenagens nas redes sociais. A jovem morreu na manhã de quarta-feira (18) após um grave acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passa Quatro.

Em uma das mensagens mais emocionantes, o pai da jovem prestou uma homenagem nas redes sociais e falou do amor que sente pela filha. "Não vou suportar essa dor! Simplesmente perdi a minha metade", postou o pai.

"Não sei como vou continuar minha vida sem você, pedacinho de mim! Minha filha amada. Por que você tinha que partir assim? Tínhamos tanto para nos amarmos ainda. Essa dor não vai passar. Meu coração vai sangrar o resto da minha vida. Como vou viver sem você agora? Eu daria tudo para estar no seu lugar, meu amor. Deus receba a minha joia em teus braços, cuida dela pra mim", afirmou o pai, em uma despedida emocionante.