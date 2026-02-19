A morte da jovem Giulia Bortolon Parreira, de 27 anos, comoveu moradores do Vale do Paraíba e gerou uma onda de homenagens nas redes sociais. A jovem morreu na manhã de quarta-feira (18) após um grave acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passa Quatro.
Em uma das mensagens mais emocionantes, o pai da jovem prestou uma homenagem nas redes sociais e falou do amor que sente pela filha. "Não vou suportar essa dor! Simplesmente perdi a minha metade", postou o pai.
"Não sei como vou continuar minha vida sem você, pedacinho de mim! Minha filha amada. Por que você tinha que partir assim? Tínhamos tanto para nos amarmos ainda. Essa dor não vai passar. Meu coração vai sangrar o resto da minha vida. Como vou viver sem você agora? Eu daria tudo para estar no seu lugar, meu amor. Deus receba a minha joia em teus braços, cuida dela pra mim", afirmou o pai, em uma despedida emocionante.
Acidente na Anhanguera
Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 5h15, no km 257,8 da pista norte. Giulia perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e colidiu contra uma placa de sinalização e, em seguida, contra a defensa metálica.
Ela ficou presa às ferragens e morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). De acordo com o Centro de Controle Multimodal (CCM), houve bloqueio total das faixas e congestionamento na rodovia durante o atendimento da ocorrência.
Moradora da região, Giulia foi sepultada nesta quinta-feira (19) em Jacareí, no Cemitério Campo da Saudade (Avareí).
Dor e homenagens nas redes sociais
A morte precoce da jovem gerou comoção entre familiares e amigos. Avó, Águeda Silva escreveu nas redes sociais: “Meu coração está em frangalhos. Minha neta primogênita. Vai em paz, Giulia. Pra sempre em meu coração.”
Outras mensagens destacaram a juventude e os sonhos interrompidos. “Tão jovem, linda. Que Deus conforte os que ficam”, escreveu uma amiga. “Uma luz surreal que se foi assim… não consigo acreditar”, comentou outra.