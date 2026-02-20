Concessão

A Prefeitura de São José dos Campos lançou nesta sexta-feira (20) o edital de concorrência pública para a concessão do Parque Natural Municipal Augusto Ruschi, que fica no Costinha, na região norte da cidade.

Concorrência

A abertura dos envelopes está marcada para o dia 8 de abril. Vencerá a disputa a empresa que solicitar menor valor de contraprestação mensal da Prefeitura - o valor máximo, segundo o edital, é de R$ 33,3 mil.