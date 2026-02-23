As fortes chuvas que atingiram São José dos Campos nos últimos dias causaram danos à infraestrutura do campo de futebol do São Vicente, uma das poucas áreas de esporte e lazer do bairro.

Há um mês, o local está sem luz devido à queda da caixa de distribuição de energia, o que impossibilita o uso dos refletores e do vestiário.

