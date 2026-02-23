As fortes chuvas que atingiram São José dos Campos nos últimos dias causaram danos à infraestrutura do campo de futebol do São Vicente, uma das poucas áreas de esporte e lazer do bairro.
Há um mês, o local está sem luz devido à queda da caixa de distribuição de energia, o que impossibilita o uso dos refletores e do vestiário.
Além disso, de acordo com a comunidade, há infestação de formigas, necessidade de capina, limpeza e manutenção hidráulica.
O problema
Segundo moradores, a manutenção local sempre foi insuficiente, mas o problema se agravou com as chuvas recentes.
"Alagou aqui esse campo porque o piscinão estava entupido. Aí alagou que chegou no tornozelo e ela [a caixa de energia] foi e caiu. A prefeitura tem que vir fazer uma caixa de alvenaria bem mais alta e colocar aqueles disjuntores em cima dessa caixa, porque ela não pode ficar no chão, ela não pode tomar água... porque é disjuntor, né?" relata uma moradora.
A falta de iluminação impede atividades noturnas, e o risco elétrico preocupa quem frequenta o espaço para jogos de domingo. Para amenizar a situação, os vizinhos estão isolando a área por conta própria.
O local também precisa de reparação hidráulica para corrigir falhas de escoamento e drenagem, manutenção das instalações, dedetização contra formigas, capina e roçada.
Apoio da administração municipal
OVALE teve acesso a um pedido realizado via 156 para que a administração municipal avalie as condições locais e tome providências. A demanda registrada em 20 de janeiro de 2026 ainda permanece sem resposta.
Em contato com a área responsável, fomos informados, por meio de nota, de que os fios estão devidamente desenergizados e que os reparos estão programados para serem concluídos nos próximos dias.
O serviço de roçada e manutenção do gramado também está incluído no cronograma de atendimento.