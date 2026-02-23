23 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ESPORTE E LAZER

Campo do São Vicente está sem luz há 30 dias, dizem moradores

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
OVALE
Caixa de distribuição de energia no campo de futebol
Caixa de distribuição de energia no campo de futebol

As fortes chuvas que atingiram São José dos Campos nos últimos dias causaram danos à infraestrutura do campo de futebol do São Vicente, uma das poucas áreas de esporte e lazer do bairro.

Há um mês, o local está sem luz devido à queda da caixa de distribuição de energia, o que impossibilita o uso dos refletores e do vestiário.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além disso, de acordo com a comunidade, há infestação de formigas, necessidade de capina, limpeza e manutenção hidráulica.

O problema

Segundo moradores, a manutenção local sempre foi insuficiente, mas o problema se agravou com as chuvas recentes.

 "Alagou aqui esse campo porque o piscinão estava entupido. Aí alagou que chegou no tornozelo e ela [a caixa de energia] foi e caiu. A prefeitura tem que vir fazer uma caixa de alvenaria bem mais alta e colocar aqueles disjuntores em cima dessa caixa, porque ela não pode ficar no chão, ela não pode tomar água... porque é disjuntor, né?" relata uma moradora

A falta de iluminação impede atividades noturnas, e o risco elétrico preocupa quem frequenta o espaço para jogos de domingo. Para amenizar a situação, os vizinhos estão isolando a área por conta própria.

O local também precisa de reparação hidráulica para corrigir falhas de escoamento e drenagem, manutenção das instalações, dedetização contra formigas, capina e roçada.

Apoio da administração municipal

OVALE teve acesso a um pedido realizado via 156 para que a administração municipal avalie as condições locais e tome providências. A demanda registrada em 20 de janeiro de 2026 ainda permanece sem resposta.

Em contato com a área responsável, fomos informados, por meio de nota, de que os fios estão devidamente desenergizados e que os reparos estão programados para serem concluídos nos próximos dias. 

O serviço de roçada e manutenção do gramado também está incluído no cronograma de atendimento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários